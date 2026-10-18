باشگاه خبرنگاران جوان - سعید زینعلی‌خان، کارشناس صنعت خودرو، درمورد تأثیر تحریم بر صنعت خودروسازی کشور گفت: تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی تأثیرگذار هستند و چگونگی تأثیر این تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی مهم است و در اواخر دهه ۹۰ شمسی که صنعت خودروسازی بسیار مورد توجه قرار گرفت و تحریم‌هایی علیه این صنعت اجرا شد همان زمان نیز، تأثیرات خودش را گذاشت، امّا باید به این موضوع توجه کرد که این تحریم چگونه می‌تواند در تأمین و توزیع قطعاتی که برای تولید خودرو نیاز داریم تأثیر بگذارد.

زینعلی‌خان ادامه داد: متأسفانه، در این سال‌ها موانع زیادی در خصوص صنعت خودرو وجود داشته‌اند که می‌توان به جا‌به‌جایی ارز برای تأمین قطعه‌های خودرو و مواد اولیه از خارج از کشور اشاره کرد و این موضوع در اواخر دهه ۹۰ نیز، وجود داشت؛ به طوری‌که در آن زمان قصد داشتیم از چین، دستگاهی برای یکی از شرکت‌ها وارد کنیم که تأمین ارز و جا‌به‌جایی آن بسیار سخت بود و یک سال بعد از این که دستگاه آماده حمل بود، نمی‌توانستیم آن را حمل کنیم و دلیلش این بود که نمی‌توانستیم ارز آن را جا‌به‌جا کنیم و همه این مشکلات دست به دست هم دادند تا تجهیزات مورد نیاز متوقف شوند در حالی که در آن زمان، مراودات مالی کشور با دیگر کشورها در مقایسه با الان، تا حدی بهتر بود، امّا در ماه‌های اخیر مشکلات بیشتر شده‌اند و حلقه محاصره به طور مداوم در حال تنگ‌تر شدن هستند و کشور‌های اطراف ما که سیستم بانکی‌شان به جا‌به‌جایی ارز به ما کمک می‌کردند الان، تا حدی تحت فشار قرار می‌گیرند و حتی به صورت موردی جریمه می‌شوند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروساز مجبور است قطعات موردنیاز خود را تأمین کند، امّا این تأثیر تحریم بر صنعت خودروسازی، هزینه‌های تمام‌شده را افزایش می‌دهد و قیمت تمام‌شده برای خریدار بالا می‌رود و حتی قبل از اعمال تحریم‌ها، خودروسازان با توجیهات خاص خود گرانی‌ها را شروع کرده بودند. در نتیجه، اگرچه تحریم‌ها تأثیر منفی بر خودروسازی کشور خواهند داشت ولی راه‌هایی برای دفع این ضرر وجود دارند.