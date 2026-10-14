سردار ابن الرضا در پیامی به مناسبت روز ملی استاندارد بر نقش راهبردی استانداردسازی در توسعه فناوری و تقویت توان دفاعی کشور تاکید کرد.

باشکاه خبرنگاران جوان - در پیام سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  به مناسبت روز ملی استاندارد آمده است: نام‌گذاری ۱۴ اکتبر روز جهانی استاندارد، فرصتی برای تأکید بر جایگاه استانداردسازی در توسعه صنعتی، پیشرفت فناوری، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت توان رقابتی کشورهاست. در دنیای امروز، استاندارد صرفاً مجموعه‌ای از ضوابط و معیار‌های فنی نیست؛ بلکه زبان مشترک علم و صنعت، معیار سنجش کیفیت و یکی از پایه‌های اعتماد، اطمینان‌پذیری و پیشرفت پایدار به شمار می‌رود.

در ادامه این پیام آمده است: تجربه جنگ اخیر بار دیگر نشان داد که در عرصه دفاع، کیفیت و استاندارد از مؤلفه‌های تعیین‌کننده عملکرد تجهیزات و سامانه‌ها هستند. هر اندازه کیفیت طراحی، ساخت، آزمون و ارزیابی محصولات در سطح بالاتری قرار داشته باشد، زمینه برای افزایش دقت، قابلیت اطمینان و اثربخشی آنها فراهم‌تر خواهد بود. از این منظر، میدان واقعی آزمونی برای ارزیابی ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه و سنجش میزان انطباق محصولات با الزامات عملیاتی است؛ تجربه‌ای ارزشمند که باید با رویکردی علمی و نظام‌مند به ارتقای استاندارد‌های ملی و دفاعی منجر شود.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در پیام خود یادآور شده است: در صنعت دفاعی، ضرورت افزایش سرعت تحقیقات، توسعه فناوری و تولید، هرگز به معنای کم‌توجهی به کیفیت و استاندارد نیست. شتاب در تولید زمانی به تقویت واقعی قدرت دفاعی منجر می‌شود که با حفظ کیفیت، رعایت الزامات فنی و اطمینان از عملکرد محصول همراه باشد. بر همین اساس، یکی از ضرورت‌های امروز صنعت دفاعی، ایجاد توازن هوشمندانه میان سرعت پاسخ‌گویی به نیاز‌های نیرو‌های مسلح، ملاحظات اقتصاد دفاع و اقتصاد جنگ، بهره‌وری منابع و تضمین کیفیت در بالاترین سطح ممکن است.

در ادامه این پیام آمده است: توسعه ظرفیت‌های بومی و بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی نیز مستلزم تدوین و به‌روزرسانی استاندارد‌ها و آیین‌نامه‌های متناسب با شرایط، توانمندی‌ها و نیاز‌های کشور است. این استاندارد‌ها باید بر پایه دانش روز، اصول علمی، تجربیات حاصل از میدان عمل و بهره‌گیری هوشمندانه از دستاورد‌های معتبر جهانی تدوین شوند تا ضمن حمایت از نوآوری و تولید داخلی، زمینه ارتقای مستمر کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات را فراهم کنند. بومی‌سازی زمانی به بلوغ واقعی می‌رسد که علاوه بر دستیابی به دانش طراحی و ساخت، توانایی ارزیابی، آزمون، کنترل کیفیت و بهبود مستمر محصولات نیز در داخل کشور نهادینه شده باشد.

در پیام سردار ابن الرضا آمده است: موفقیت جوانان متخصص و شرکت‌های دانش‌بنیان در طراحی و تولید محصولات پیشرفته، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند علمی و فناورانه کشور است. این دستاورد‌ها هنگامی به سرمایه‌ای ماندگار برای صنعت ملی تبدیل می‌شوند که در کنار خلاقیت و دانش فنی، از نظام‌های دقیق استانداردسازی و ارزیابی کیفیت برخوردار باشند. جوانان ایرانی می‌توانند با تکیه بر دانش بومی، روحیه نوآوری و انضباط علمی، نه‌تنها نیاز‌های کشور را پاسخ دهند، بلکه زمینه حضور محصولات ایرانی در عرصه‌های رقابتی بین‌المللی را نیز تقویت کنند.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در پیام خود آورده است: امروز رقابت صنعتی و فناورانه بیش از گذشته به رقابت در کیفیت تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دستیابی به بازار‌های بین‌المللی، توسعه صادرات، افزایش اعتماد به محصولات داخلی و گسترش همکاری‌های صنعتی، بدون رعایت استاندارد‌های معتبر و اثبات قابلیت اطمینان محصولات، با محدودیت جدی روبه‌رو خواهد بود. استانداردسازی از این منظر، حلقه اتصال خوداتکایی فناورانه به رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه پایدار است.

در ادامه این پیام آمده است: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با درک این ضرورت راهبردی، ارتقای کیفیت، تقویت نظام‌های استانداردسازی و آزمون و ارزیابی، توسعه فناوری‌های بومی و افزایش قابلیت اطمینان محصولات دفاعی را از الزامات پیشرفت صنعت دفاعی می‌داند. تحقق این اهداف نیازمند هم‌افزایی میان سازمان‌های صنعتی، مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان کشور و نیز بهره‌گیری مؤثر از تجربیات و ظرفیت‌های ملی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی استاندارد، از تلاش متخصصان، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان حوزه استاندارد و کیفیت در کشور، به‌ویژه تلاشگران صنعت دفاعی، قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تقویت فرهنگ استانداردپذیری، توسعه نظام‌های علمی ارزیابی و نهادینه‌سازی بهبود مستمر، گام‌های مؤثرتری در مسیر افزایش کیفیت محصولات، ارتقای توان رقابتی صنایع ملی و تقویت اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.

برچسب ها: وزارت دفاع ، روز ملی استاندارد
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
شهید حسن طهرانی مقدم موشک های زمین به زمین ایران در برد هیچ محدودیتی ندارند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
پدر موشکی ایران: محدودیتی برای برد وجود ندارد.
شهید حسن طهرانی مقدم موشک های زمین به زمین ایران در برد هیچ محدودیتی ندارند
۰
۰
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