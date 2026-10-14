باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان امروز چهارشنبه از آمریکا و ایران خواست خویشتن‌داری کنند و به تعهدات خود در چارچوب «تفاهم اسلام‌آباد» که ژوئن گذشته به دست آمد، پایبند بمانند.

به گزارش بیانیه ریاست‌جمهوری پاکستان، زرداری این اظهارات را در دیدار با ولادیمیر کولوکولتسف، وزیر کشور روسیه، در اسلام‌آباد مطرح کرد.

زرداری در این دیدار از واشنگتن و تهران خواست برای حل‌وفصل مناقشات غرب آسیا خویشتن‌داری کنند، به تعهدات خود بر اساس تفاهم اسلام‌آباد عمل کنند و اختلافاتشان را از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی حل‌وفصل کنند.

او همچنین بر اهمیت تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ و ضرورت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشور‌ها تاکید کرد.

واشنگتن و تهران در ۱۷ ژوئن گذشته یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را امضا کردند که بر اساس آن، توقف عملیات نظامی و آغاز ترتیبات لازم برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی پیش‌بینی شده بود.

با این حال، اجرای این توافق بعدا به‌دلیل عدم تعهد آمریکا به توافق بر سر نحوه اجرای آن و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز با مشکل مواجه شد و در پی آن، درگیری‌ها در ماه ژوئیه از سر گرفته شد.

منبع: آناتولی