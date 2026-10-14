باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بابایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای قضایی و آیین اهدای اسناد مالکیت در خوزستان، همدلی و همکاری میان دستگاه‌های قضایی و اجرایی را از عوامل مؤثر در روند تحول و تعالی قضایی این استان دانست.

بابایی اظهار کرد: چند عامل موجب قرار گرفتن خوزستان در مسیر تحول و تعالی قضایی شده است که نخستین و اثرگذارترین شاخص آن، همراهی و همدلی دستگاه قضایی، استاندار، فرمانداران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی است؛ به‌گونه‌ای که حل مشکلات از طریق دستگاه قضایی، گواه این همکاری و تعامل سازنده است.

وی حضور مدیران مردمی، جهادی و انقلابی را از دیگر شاخص‌های مؤثر در این زمینه برشمرد و افزود: عملکرد دستگاه قضایی و ثبت اسناد خوزستان، با وجود مشکلاتی از جمله قطعی برق و شرایط ناشی از جنگ‌های تحمیلی، قابل قبول بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به صدور ۲۵ شناسه یکتا برای واحدهای مشارکتی یا در معرض پیش‌فروش در خوزستان، گفت: صدور شناسه یکتا از اقدامات مؤثر برای پیشگیری از تخلفات در حوزه املاک است و انتظار می‌رود این الگو در سراسر استان توسعه یابد.

رتبه دوم صدور شناسه یکتا برای خوزستان

بابایی با بیان اینکه خوزستان در زمینه صدور شناسه یکتا رتبه دوم را دارد، تأکید کرد: انتظار می‌رود در مدت کوتاهی تعداد قابل توجهی شناسه یکتا در استان صادر شود.

وی همچنین با قدردانی از حمایت دولت در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: بر اساس ضوابط مربوط، هر واحد مسکونی در مجتمع‌ها می‌تواند با پرداخت جریمه و سهم مربوط به انشعابات، پایان کار دریافت کند و انتظار داریم آیین‌نامه مربوط به این موضوع در خوزستان نیز اجرایی شود.

توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه اسناد و ضمانت‌ها

معاون قوه قضائیه با اشاره به اجرای طرح ضمانت و وثیقه الکترونیکی، بیان کرد: این فرایند پنج‌مرحله‌ای با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرایی شده است و زمینه دسترسی دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها و دستگاه قضایی به اسناد الکترونیکی مورد نیاز برای ضمانت را فراهم می‌کند.

وی افزود: تاکنون حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون داده مربوط به اسناد و ثبت، در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

بابایی با اشاره به اجرای صدور ضمانت الکترونیکی در استان هرمزگان، تصریح کرد: با اجرای این طرح، قاضی می‌تواند به‌صورت برخط ضمانت را مشاهده کند که این اقدام خدمتی ماندگار در مسیر هوشمندسازی فرایندهای قضایی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تشکیل بانک اطلاعاتی سهامداران را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا عنوان کرد و گفت: با ایجاد این بانک، امکان صدور برخط ضمانت برای سهامداران فراهم خواهد شد.

تبدیل اسناد مالکیت به اسناد الکترونیکی

بابایی در پایان از الکترونیکی شدن فرایند صدور اسناد مالکیت دستگاه‌های دولتی خبر داد و اظهار کرد: از آبان‌ماه، صدور تمامی اسناد مالکیت برای دستگاه‌های دولتی به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. همچنین در آینده نزدیک، اسناد تک‌برگ سبزرنگ به اسناد الکترونیکی تبدیل می‌شوند تا امکان جعل و تخلف در این حوزه به حداقل برسد.