رئیس اتاق اصناف تهران گفت:مردم باید از انجام معاملات مسکن با ارز پرهیز کنند؛ چراکه در صورت بروز مشکل، ممکن است موضوع مشمول پیگرد قانونی شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در ماه‌های اخیر، انتشار آگهی‌های خریدوفروش و اجاره مسکن با قیمت‌گذاری دلاری در برخی بسترهای اینترنتی مورد توجه قرار گرفته است؛ پدیده‌ای که علاوه بر مغایرت با قوانین مربوط، می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در بازار مسکن، افزایش قیمت‌ها و تضعیف ارزش پول ملی شود.

در همین راستا گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه اعضای این صنف مجوز تنظیم و پذیرش قراردادهای دلاری را ندارند، اعلام کرد: هرگونه قراردادی که به این شکل تنظیم شود، از نظر اتحادیه مردود است و تخلف محسوب می‌شود؛ بنابراین امکان رسیدگی به این موارد و اعلام آن به مراجع ذی‌ربط وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده این معاملات و تبلیغات در فضای مجازی انجام می‌شود، نبود نظارت و کنترل مؤثر بر این بسترها را یکی از چالش‌های اصلی دانست و گفت: در فضای مجازی، سازوکار مشخصی برای رصد و کنترل این نوع فعالیت‌ها وجود ندارد و نقش مشاوران املاک و اتحادیه در این زمینه نیز به‌درستی دیده نشده است.

رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با توصیه به مردم و فعالان اقتصادی برای خودداری از خریدوفروش با ارزهای خارجی، تأکید کرد: مردم باید از انجام چنین معاملاتی پرهیز کنند؛ چراکه در صورت بروز مشکل، ممکن است موضوع مشمول پیگرد قانونی شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین از سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی خواست آگهی‌های مربوط به معاملات دلاری مسکن را هرچه سریع‌تر حذف کنند و هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به این تذکرات، مطابق قانون با این پلتفرم‌ها برخورد خواهد شد.