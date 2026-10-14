رئیس اتاق اصناف تهران گفت:مردم باید از انجام معاملات مسکن با ارز پرهیز کنند؛ چراکه در صورت بروز مشکل، ممکن است موضوع مشمول پیگرد قانونی شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در ماه‌های اخیر، انتشار آگهی‌های خریدوفروش و اجاره مسکن با قیمت‌گذاری دلاری در برخی بسترهای اینترنتی مورد توجه قرار گرفته است؛ پدیده‌ای که علاوه بر مغایرت با قوانین مربوط، می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در بازار مسکن، افزایش قیمت‌ها و تضعیف ارزش پول ملی شود.

در همین راستا گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه اعضای این صنف مجوز تنظیم و پذیرش قراردادهای دلاری را ندارند، اعلام کرد: هرگونه قراردادی که به این شکل تنظیم شود، از نظر اتحادیه مردود است و تخلف محسوب می‌شود؛ بنابراین امکان رسیدگی به این موارد و اعلام آن به مراجع ذی‌ربط وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده این معاملات و تبلیغات در فضای مجازی انجام می‌شود، نبود نظارت و کنترل مؤثر بر این بسترها را یکی از چالش‌های اصلی دانست و گفت: در فضای مجازی، سازوکار مشخصی برای رصد و کنترل این نوع فعالیت‌ها وجود ندارد و نقش مشاوران املاک و اتحادیه در این زمینه نیز به‌درستی دیده نشده است.

رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با توصیه به مردم و فعالان اقتصادی برای خودداری از خریدوفروش با ارزهای خارجی، تأکید کرد: مردم باید از انجام چنین معاملاتی پرهیز کنند؛ چراکه در صورت بروز مشکل، ممکن است موضوع مشمول پیگرد قانونی شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین از سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی خواست آگهی‌های مربوط به معاملات دلاری مسکن را هرچه سریع‌تر حذف کنند و هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به این تذکرات، مطابق قانون با این پلتفرم‌ها برخورد خواهد شد.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
یکسال بعد: خرید نان با دلار تخلف است!!
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
امروز اگه موجه هم بخری میگه بزار ببینم قیمت دلار چطوره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
چرا اینترنت هر شب گران میشه ولی حقوق کارگر بازنشسته که من هستم 15میلیون تومان یک ساله ثابت مانده نماینده های مجلس ایران و مجلس فکر جیب خودشان هستند چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را نمی‌دهید وضع مالیم خراب
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Poland
ناشناس
۱۸:۴۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
پول ملی که شده جوک
۱
۱
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Poland
ناشناس
۱۸:۴۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
دلیل تخلف رو بگو
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
تو شهر ما هر خیابان چند مغازه املاکی زدن

مگه چقدر منفعت دارن؟!!
یک مغازه و معطل میکنن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
معاملات دلاری تخلف است.ولی فروش کالا به قیمت دلار آزاد ب مردم ایرادی ندارد.درآمد ب ریال هم اصلا ایرادی نداره .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۵
اینجوری کم کم پول ملی دلار می شود، پس حقوق ودستمزدها رابا دلار پرداخت کنید با کف بالا لطفا!!!!
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