دادستان عمومی و انقلاب نوشهر از شناسایی، دستگیری و بازداشت شماری از مدیران شرکت مهام خودرو در این شهرستان خطه غربی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی عبدالله پور گفت :‌ در زمان حاضر رسیدگی به پرونده این افراد متهم ادامه داشته و ضمن آنکه افزون بر بازداشت این افراد تمامی دفاتر مربوط به این شرکت هم براساس صدور حکم پلمب شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، هلدینگ مهام خودرو در تابستان امسال فعالیت تبلیغاتی و فروش خودرو براساس فروش نقدی و اقساطی بلند مدت در این شهرستان آغاز کرده بود.

این مقام مسئول اظهار کرد: به علت آمار بالای شاکیان مسئولیت رسیدگی به این پرونده را شعبه ویژه قضایی برعهده گرفته و تحقیقات قضایی برای بررسی ابعاد موضوع و رسیدگی به شکایت‌های مطرح‌شده ادامه دارد و ضمن آنکه نقش ارگان های امنیتی و انتظامی در شناسایی ، دستگیری و بازداشت این افراد بسیار حائز اهمیت بوده که جای تحسین دارد.

عبدالله پور با بیان اینکه نتایج تحقیقات مقدماتی و تکمیلی این پرونده در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد، از شاکیان و افرادی که خود را در این پرونده متضرر می‌دانند خواست شکایت خود را از طریق مراجع قضایی و با ثبت رسمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری کنند.

در همین حال، انتشار تصاویری از تجمع شماری از متقاضیان خودرو مقابل شرکت مهام خودرو در نوشهر طی روز گذشته در فضای مجازی بازتاب داشته است و امروز هم برابر گزارش ها ، تعدادی از شاکیان با در دست داشتن مدارک خود به دادگستری مراجعه کردند تا شکایت‌هایشان را از مسیر قانونی پیگیری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نوشهر ضمن هشدار درباره مخاطرات سرمایه‌گذاری بدون بررسی‌های لازم، از شهروندان خواست پیش از پرداخت وجه، انعقاد قرارداد یا ورود به فعالیت‌های اقتصادی، اعتبار اشخاص و شرکت‌ها، مجوزهای قانونی و توانایی واقعی آنان برای اجرای تعهدات را بررسی کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان باید پیش از سپردن سرمایه خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، سوابق فعالیت، اعتبار حرفه‌ای و صلاحیت قانونی آنان را به‌دقت ارزیابی کنند و از اعتماد به مجموعه‌هایی که وضعیت حقوقی و توانایی عملیاتی آن‌ها به‌طور دقیق احراز نشده است، بپرهیزند.