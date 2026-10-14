جانشین فراجا از افزایش ورود قاچاق ‌سلاح و مهمات ‌به ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران در تشریح راهبرد‌های دفاعی، امنیتی و انتظامی کشور اظهار داشت: اقتدار و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر چهار رکن استوار است؛ رکن نخست، ملت هوشیار و بصیر ایران اسلامی است که همواره در صحنه‌ها و میدان‌ها حافظان راستین انقلاب بوده‌اند. رکن دوم، نیرو‌های مسلح مقتدر کشور و قوای شجاع انتظامی هستند که در کنار ارائه شبانه‌روزی خدمات انتظامی، در بالاترین سطح آمادگی دفاعی جهت رویارویی با تهدید‌های استکبار جهانی و دشمنان بشریت قرار دارند.

وی افزود: رکن سوم دستگاه دیپلماسی فعال کشور است و رکن چهارم، دولت خدمتگزار است که در این شرایط، خدمات‌رسانی جهادی به مردم را بی‌وقفه دنبال می‌کند؛ تمام این چهار رکن مستحکم، ذیل محوریت و هدایت‌های حکیمانه ولایت مطلقه فقیه، انسجام ملی و صیانت از دستاورد‌های نظام را تضمین کرده‌اند.

برخورد بدون اغماض با قاچاق و نگهداری سلاح غیرمجاز

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، ورود و توزیع سلاح غیرمجاز را از خطوط قرمز پلیس دانست و گفت: دشمنان به دنبال وارد کردن محموله‌های سلاح به داخل کشور هستند، اما مقابله بی‌امان با قاچاقچیان اسلحه و مهمات در تمام مرز‌ها و کشف و جمع‌آوری آن در عمق کشور با جدیت کامل دنبال می‌شود. در این مسیر، از عموم مردم شریف تقاضا داریم هرگونه تحرک و اخبار مرتبط را از طریق سامانه‌های ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۹۷ و یا مراجعه به پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی گزارش دهند تا پلیس سریعاً به صحنه وارد شود.

سردار رضایی با هشدار صریح به حاملان و دارندگان سلاح غیرمجاز خاطرنشان کرد: بر اساس نص صریح قانون، تولید، خرید، فروش، حمل و نگهداری هر نوع سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین افرادی که احیاناً از روی ناآگاهی سلاحی تهیه کرده‌اند، باید پیش از آنکه دیر شود و با رصد پلیس مواجه گردند، خودمعرف شده و داوطلبانه سلاح را تحویل مراکز انتظامی دهند. بی‌شک اقدام داوطلبانه افراد در رسیدگی و تنظیم پرونده قضایی آنها نقش تخفیف‌دهنده و اثرگذاری خواهد داشت.

تردد خودرو و موتورسیکلت با پلاک مخدوش جرم است

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به تخلفات مربوط به حوزه وسایل نقلیه تصریح کرد: تردد هرگونه خودرو و موتورسیکلت فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش و ناخوانا کاملاً غیرقانونی است. دستکاری و مخدوش کردن پلاک صرفاً تخلف رانندگی نبوده بلکه جرم تلقی می‌شود و قانون‌گذار برای آن مجازات سنگینی از جمله حبس در نظر گرفته است. این موضوع در کل کشور و در استان‌ها ابلاغ شده و خط قرمز ترافیکی فراجا است و افراد باید هرچه سریع‌تر وضعیت پلاک وسایل نقلیه خود را قانونی کنند.

وی با یادآوری رسالت کلیدی فراجا در تأمین سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه عنوان کرد: مبارزه هدفمند با انواع قاچاق اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر، سلاح و قاچاق انسان در شمار اولویت‌های تزلزل‌ناپذیر پلیس است که بر پایه مطالبات آحاد ملت و به‌موجب قانون با تمام توان به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

فراجا فدایی مردم؛ زنجان سرآمد در رضایتمندی انتظامی

سردار رضایی جوهره اصلی مأموریت پلیس را خدمت‌گزاری خالصانه دانست و اظهار داشت: باور ما این است که پلیس برخاسته از دل مردم، در خدمت مردم و فدایی ملت است. افتخار ما امروز پوشیدن لباس سربازی و خادمی آحاد جامعه است و خرسندیم که این خدمت صادقانه از چشم ملت پوشیده نمانده است؛ نظرسنجی‌های ملی نشان می‌دهد فراجا از حیث جلب رضایت عمومی در شمار برترین دستگاه‌های کشور قرار دارد که این امر گرچه افتخاری بزرگ است، اما وظیفه و مسئولیت همکاران ما را بسیار سنگین‌تر می‌کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تقدیر از تلاش‌های مجموعه فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: اقدامات صورت‌گرفته طی سالیان متمادی توسط فرماندهان سابق ستودنی بوده و در طول این دو ماه و اندی که فرمانده جدید انتظامی استان منصوب شده نیز شاهد تداوم این روند صعودی و پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه مهار جرائم، کشف به‌موقع تخلفات و ارتقای امنیت بوده‌ایم. بی‌تردید زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی و دیار شهیدپرور با فرهنگ والای انقلابی و ولایی مردم، یکی از استان‌های پیشتاز کشور در ضریب بالای رضایتمندی از عملکرد پلیس به شمار می‌رود.

منبع تسنیم