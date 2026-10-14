قطعا زن، نقش موثر و مهمی در کانون خانواده دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی آریافر، پژوهشگر حوزه خانواده و علوم رفتاری در برنامه تلویزیونی از نقش واقعی و اثرگذار زن در فضای خانواده و لزوم حمایت از او سخن گفت که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
علت فاصله گرفتن یکی از اعضای خانواده از محیط خانه چیست؟
تفاوت زندگی قبل و بعد از ازدواج از نگاه روانشناسی + فیلم
تاثیر دوستان بر رفتار و تصمیم‌های نوجوانان + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زمان ثبت نام کالابرگ جدید بر اساس کد ملی اعلام شد
اختلاف خانوادگی در دهلران پنج کشته بر جا گذاشت
قاتل دختر جوان در دولت‌آباد پس از ۷ ماه در شهرکرد دستگیر شد
هر حکم اعدامی در دیوان عالی کشور تأیید نمی‌شود + فیلم
ایجاد خانه‌های اجتماعی برای زوج‌های جوان/ مدیریت آب تهران در اختیار شهرداری قرار گیرد
سامانه هوشمند پلیس، خودرو‌های دارای سرعت بحرانی را به تیم‌های گشتی معرفی می‌کند
محسنی‌اژه‌ای: معرفی کفیل نباید محدود به کارمند اداری باشد
ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
آزمون استخدامی ۴ هزار پرستار به‌زودی برگزار می‌شود
هشدار رئیس پلیس راه فراجا درباره تردد اتوبوس‌های دارای نقص فنی
آخرین اخبار
هشدار رئیس پلیس راه فراجا درباره تردد اتوبوس‌های دارای نقص فنی
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
دسترس‌پذیری خدمات دولتی برای نابینایان؛ از ضعف سامانه‌ها تا ضرورت توسعه خدمات تخصصی
محسنی‌اژه‌ای: معرفی کفیل نباید محدود به کارمند اداری باشد
برگزاری ششمین گردهمایی هیئات دخترانه شهر تهران
ایجاد خانه‌های اجتماعی برای زوج‌های جوان/ مدیریت آب تهران در اختیار شهرداری قرار گیرد
آزمون استخدامی ۴ هزار پرستار به‌زودی برگزار می‌شود
سامانه هوشمند پلیس، خودرو‌های دارای سرعت بحرانی را به تیم‌های گشتی معرفی می‌کند
قاتل دختر جوان در دولت‌آباد پس از ۷ ماه در شهرکرد دستگیر شد
هر حکم اعدامی در دیوان عالی کشور تأیید نمی‌شود + فیلم
ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
زمان ثبت نام کالابرگ جدید بر اساس کد ملی اعلام شد
اختلاف خانوادگی در دهلران پنج کشته بر جا گذاشت
تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی در دیوان عالی کشور + فیلم
تاکید دادستان کل کشور بر ضرورت رعایت شئونات اسلامی از سوی وکلا در مراجع قضایی
خرید ۲۱ بالگرد مدرن تا به‌کارگیری ربات‌های امدادگر
سازمان برنامه و بودجه متولی جدید کالابرگ الکترونیک شد
تجلیل از امدادگران جنگ تحمیلی سوم؛ روایت کولیوند از فداکاری تا امانتداری