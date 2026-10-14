هشدار زرد فارس به نارنجی ارتقا یافت و تشدید بارش‌های رگباری و خطر سیلابی شدن مسیل‌ها در کمین استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیر کل هواشناسی استان فارس پیرو هشدار زرد شنبه ۱۸ مهر، با اخطار سطح نارنجی و تشدید بارش‌های رگباری طی ساعت‌های بعدازظهر، اظهار کرد: این سامانه از بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۲ مهر آغاز می‌شود و تا اواخر وقت پنج شنبه ۲۳ مهر در استان پابرجاست.

او ادامه داد: رعدوبرق و بارش رگباری باران همراه با افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط بارش تگرگ، نوع مخاطره این سامانه است.

حسینی تصریح کرد: این سامانه امروز چهارشنبه ۲۲ مهر مناطق شرقی، مرکزی و غربی استان به ویژه شهرستان‌های کوه چنار، کوار، نورآباد ممسنی، کارزون، فیروزآباد، فراشبند، قیروکارزین، جهرم، خفر، خرامه، سروستان، داراب، نی ریز، استهبان، فسا، مرودشت، زرقان، ارسنجان، بختگان و شیراز، را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او اضافه کرد: همچنین این سامانه در روز پنج شنبه ۲۳ مهر، در همه مناطق استان به ویژه شهرستان‌های غربی، مرکزی، شرقی، جنوبی و شمال غرب استان را فعال است.

مدیرکل هواشناسی فارس بیان کرد: بارش‌های نقطه‌ای و پراکنده باران، همه مناطق شهرستان‌ها را به صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرد.

او گفت: لغزندگی جاده ها، سیلابی شدن مسیل ها، آب گرفتگی معابر، برخورد صاعقه، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب و خسارت به سازه‌های موقت، اثر مخاطره این سامانه است.

حسینی توصیه کرد: از سفر‌های غیر ضروری پرهیز شود و در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها عبور و توقف نشود.

برچسب ها: بارش باران ، بارش رگباری ، هواشناسی فارس ، وضعیت آب و هوا
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