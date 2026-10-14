باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «رئیس سازمان» به تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی صدری‌نیا و کارگردانی سجاد بلوکات، با محوریت بررسی اتفاقات درون رادیو تلویزیون ایران از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۳ تولید شده است.

نقطه تمایز این مجموعه، حضور تمامی رؤسای سازمان صداوسیما از علی لاریجانی و محمد هاشمی رفسنجانی، تا پیمان جبلی است. از صادق قطب زاده و برخی مدیران ابتدایی سازمان هم گفتگوهای آرشیوی دیده نشده‌ای برای اولین بار منتشر خواهد شد.

بجز حضور همه رؤسای سازمان در این مستند، بیش از صد نفر از معاونان و مدیران سازمان نیز روبروی دوربین مستند رئیس سازمان نشسته و بعنوان شاهد عینی روایت خود را از اتفاقات درون رادیو تلویزیون ارائه داده‌اند.

«رئیس سازمان» در هشت قسمت تولید شده و با اتکا به گفت‌وگوهای اختصاصی، پژوهش تاریخی و بررسی اسناد، تلاش می‌کند تصویری از پشت صحنه تحولات صداوسیما و روایت‌های کمتر شنیده‌شده از دوره‌های مختلف مدیریتی آن ارائه دهد.

این مجموعه مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و پخش آن از ۳۰ مهرماه آغاز می‌شود.

منبع: سازمان هنری رسانه‌ای اوج