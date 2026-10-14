باشگاه خبرنگاران جوا ن - عبدالمجید کشوری روز چهارشنبه در آیین آزادی این زندانیان با حضور اعضای تیم پرسپولیس اظهار کرد: چهار نفر از این زندانیان زن و ۱۴ نفر نیز مرد هستند.

وی افزود: ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آزادی این زندانیان با مشارکت ستاد دیه و باشگاه پرسپولیس تامین شده است

کشوری با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی و همراهی مجموعه‌های ورزشی در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد افزود: همکاری نهادهای حمایتی و خیران می‌تواند زمینه بازگشت بدهکاران مالی را به آغوش خانواده فراهم کند و از آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی‌شدن سرپرستان خانوار بکاهد.

مدیرکل زندان‌های لرستان با بیان اینکه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد از اولویت‌های اقدامات حمایتی است ادامه داد: ۶ ماهه نخست امسال نیز ۹۹ نفر با پیگیری‌ها و حمایت‌های انجام‌شده از زندان های استان آزاد شده‌اند.

کشوری تاکید کرد: تداوم مشارکت خیران، نهادهای حمایتی و مجموعه‌های اجتماعی در تامین بدهی زندانیان واجد شرایط نقش موثری در تسریع روند آزادی آنان و بازگشت به زندگی عادی دارد.

منبع: ایرنا