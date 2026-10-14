تامین صحیح ویتامین برای بدن می‌تواند سلامت انسان را تضمین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گلناز سلطانی، دکترای تخصصی علوم تغذیه در برنامه تلویزیونی، راهکار مربوط به تغذیه برای پیشگیری از کمبودهای پنهان ویتامینی را بیان کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، ویتامین d ، متخصص تغذیه
خبرهای مرتبط
دلایل افزایش سکته مغزی در میان جوانان
مواد غذایی مفید برای بهبود عملکرد مغز
یک غذای خوشمزه و مفید برای افراد مبتلا به فشار خون بالا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستیابی به ۱۸ مدال طلای جهانی در المپیادهای علمی/ کسب رتبه اول جهان برای سومین سال پیاپی و تصاحب رتبه‌های ۱، ۲ و ۳
جذب دانشجویان مستعد دانشگاه‌های برتر به حرفه معلمی بدون آزمون استخدامی
مبالغ جدید وام‌های دانشجویی اعلام شد
فناوری‌های جدید تهدیدکننده بشریت؛ هوش مصنوعی در صدر فهرست
دعوت چین از کشور‌های دیگر برای ایجاد ایستگاه علمی در ماه
درمانی جدید، روزنه‌ امیدی برای میلیون‌ها بیمار مبتلا به آرتروز
ارائه خدمات درمان رایگان به دهک‌های پائین درآمدی در پژوهشگاه ملی سرطان
سگ‌های رباتیک چینی که خود در خودرو‌های جنگی مستقر می‌شوند
دلایل سردی پا‌ها حتی با وجود پوشیدن جوراب‌های گرم
حیوان خانگی؛ عامل شیوع شپش + فیلم
آخرین اخبار
صنایع خلاق در حصار نگاه فناورانه
منافع فرهنگیان در صندوق ذخیره باید به معلمان برسد
صنایع خلاق؛ جاماندگان قطار جهش دانش‌بنیان
اطلس سرمایه‌های روانشناختی دانش‌آموزان در سطوح مدرسه، منطقه و استان تدوین می‌شود
سگ‌های رباتیک چینی که خود در خودرو‌های جنگی مستقر می‌شوند
هشدار ناسا درباره خطر شوک الکتریکی برای فضانوردان در ماه
درمانی جدید، روزنه‌ امیدی برای میلیون‌ها بیمار مبتلا به آرتروز
مبالغ جدید وام‌های دانشجویی اعلام شد
جذب دانشجویان مستعد دانشگاه‌های برتر به حرفه معلمی بدون آزمون استخدامی
ارائه خدمات درمان رایگان به دهک‌های پائین درآمدی در پژوهشگاه ملی سرطان
فناوری‌های جدید تهدیدکننده بشریت؛ هوش مصنوعی در صدر فهرست
ثبت رکوردی جدید برای دمای اقیانوس آرام در پی پدیده ال‌نینو
دلایل افزایش سکته مغزی در میان جوانان
مشخصات کلیدی «آیفون ایر ۲»
تولید ۲۳۰ همت محصولات شوینده و بهداشتی در کشور
سازمان غذا و دارو حامی محصول با کیفیت تولید داخل است/ کمبودی در محصولات بهداشتی نداریم
دعوت چین از کشور‌های دیگر برای ایجاد ایستگاه علمی در ماه
دلایل سردی پا‌ها حتی با وجود پوشیدن جوراب‌های گرم
حیوان خانگی؛ عامل شیوع شپش + فیلم
منشاء اصلی مشکلات پوستی در بدن + فیلم
دستیابی به ۱۸ مدال طلای جهانی در المپیادهای علمی/ کسب رتبه اول جهان برای سومین سال پیاپی و تصاحب رتبه‌های ۱، ۲ و ۳
کاظمی: ملت ایران با ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل عظمت خود را به جهان نشان داد
وزیر بهداشت: خانه‌های بهداشت استیجاری و کانکسی جمع‌آوری می‌شوند
عینک‌هایی با لنز‌های هوشمند که به‌طور خودکار فوکوس را برای فواصل مختلف تنظیم می‌کنند
کمبود پرستار در مرکز طبی کودکان/ نسبت پرستار به تخت یک به هشت است
مریخ نورد «استقامت» رکورد بیشترین مسافت طی‌شده در مریخ را شکست
صیانت از مدارس دولتی و غیردولتی، نیازمند همدلی و شناخت دقیق مسائل آموزش‌وپرورش است
اعلام شماره خطوط اورژانس استان تهران در شرایط اضطرار