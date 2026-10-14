\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0644\u0646\u0627\u0632 \u0633\u0644\u0637\u0627\u0646\u06cc\u060c \u062f\u06a9\u062a\u0631\u0627\u06cc \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc \u0639\u0644\u0648\u0645 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u060c \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0645\u0628\u0648\u062f\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0646\u0647\u0627\u0646 \u0648\u06cc\u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n