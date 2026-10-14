فیلم کوتاه «جمیل» به کارگردانی نسیم اسدپور، در تازه‌ترین حضور بین‌المللی خود راهی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم پاستو (FICPA) کلمبیا ۲۰۲۶ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم کوتاه «جمیل» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی نسیم اسدپور، در دومین حضور جهانی خود به عنوان تنها نماینده ایران، به مرحله نهایی بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی «Pasto International Film Festival - FICPA ۲۰۲۶» راه یافت.

این جشنواره از ۱۳ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ مصادف با ۲۱ تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر پاستوی کلمبیا برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی فیلم پاستو (FICPA) به عنوان یکی از قدیمی‌ترین رویداد‌های سینمایی آمریکای جنوبی، هر سال در شهر پاستوی کلمبیا برگزار می‌شود. سابقه و عملکرد این جشنواره، آن را به بستری کلیدی برای ایجاد ارتباط میان خالقان آثار، مخاطبان و متخصصان صنعت سینما و رسانه‌های تصویری تبدیل کرده است.

«جمیل» پیش از این نیز به مرحله نهایی دومین دوره جشنواره دانشجویی و بین‌المللی «SOCINE Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario» اسپانیا راه یافت که ۴ نوامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در این کشور برگزار می‌شود.

این فیلم کوتاه در قالب رئال انیمیشن، با حمایت کمیته بین‌المللی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین (ریاست جمهوری) و با موضوع مظلومیت کودکان ایرانی و فلسطینی تولید شده است و در پایان به کودکان غزه و میناب تقدیم شده است؛ پخش بین‌المللی این فیلم را درگاه فیلم ایران برعهده دارد.

برچسب ها: میناب ، جشنواره بین‌المللی ، فیلم کوتاه
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