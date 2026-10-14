باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر با وجود برخورداری از بازیکنان هجومی و مهره‌های تأثیرگذار در خط حمله، برای رسیدن به ثبات در گلزنی نیازمند بررسی دقیق‌تر عملکرد خود در فاز تهاجمی است. آبی‌پوشان در برخی مسابقات نتوانسته‌اند از موقعیت‌های خود به اندازه کافی بهره ببرند و همین موضوع باعث شده است امتیازهای مهمی را در جریان رقابت‌های لیگ برتر از دست بدهند.

بررسی عملکرد استقلال در دیدارهای اخیر نشان می‌دهد که ارزیابی خط حمله این تیم نباید تنها بر اساس تعداد گل‌های زده انجام شود. میزان خلق موقعیت، کیفیت ضربات نهایی، نحوه حضور مهاجمان در محوطه جریمه و هماهنگی میان هافبک‌ها و بازیکنان هجومی از جمله عواملی است که می‌تواند در مشخص شدن دلایل فراز و نشیب این تیم در گلزنی مؤثر باشد.

یکی از موضوعات قابل بررسی، میزان وابستگی استقلال به توانایی‌های فردی بازیکنانی مانند یاسر آسانی و سایر مهره‌های تأثیرگذار در فاز هجومی است. در صورتی که بخش عمده‌ای از موقعیت‌سازی و گلزنی تیم به عملکرد چند بازیکن محدود شود، غیبت یا افت آمادگی آن‌ها می‌تواند قدرت تهاجمی استقلال را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، نحوه استفاده از مهاجمان، انتخاب ترکیب هجومی و تصمیم‌های کادر فنی در جریان مسابقه نیز در کیفیت حملات استقلال نقش دارد. آبی‌پوشان برای رقابت با مدعیان قهرمانی باید بتوانند علاوه بر حفظ ساختار دفاعی، در ایجاد موقعیت‌های خطرناک و تبدیل آن‌ها به گل نیز عملکرد باثبات‌تری داشته باشند.

در این شرایط، عملکرد خط حمله استقلال در دیدارهای آینده می‌تواند یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی برنامه‌های فنی سهراب بختیاری‌زاده باشد؛ موضوعی که مشخص خواهد کرد مشکلات احتمالی این تیم در گلزنی بیشتر به کیفیت موقعیت‌سازی مربوط است یا در ضربات نهایی و استفاده از فرصت‌ها باید به دنبال راه‌حل بود.