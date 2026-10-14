مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از اجرای طرح بهارستان در ۱۵۵ روستای استان با اعتبار بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عوارض برق درسال ۱٤۰٥ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدسعید سلطانی اظهار کرد: طرح بهارستان با هدف اصلاح و بهسازی شبکه‌های توزیع برق روستایی به جهت، افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه طرح بهارستان در دو بخش بهسازی و نوسازی شبکه‌های برق روستایی وهمچنین تامین تجهیزات و ماشین‌آلات عملیاتی اجرا می‌شود، افزود: در راستای تقویت سیستم ناوگان حمل و نقل شرکت سه دستگاه بالابر ۱۶ متری و یک دستگاه جرثقیل ۱۰ تنی با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان در راستای اجرای خدمات روستایی خریداری و به ناوگان شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اضافه شده است.

سلطانی بیان کرد: در مجموع با احتساب اعتبارات تخصیصی و منابع داخلی شرکت، بالغ‌بر ۲۱۰ میلیارد تومان برای اجرای بخش‌های مختلف طرح بهارستان در استان کردستان هزینه شده است.

بهسازی شبکه برق ۱۵۵ روستای کردستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به اینکه طرح بهارستان با اعتباری بالغ بر ۱۶٨ میلیارد تومان در ۱۵۵ روستا اجرا شدە است، گفت: این اقدامات با هدف اصلاح و بهسازی شبکه‌های توزیع برق روستایی انجام شدە است.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح، شبکه برق ۱۰۷ روستای کردستان با اعتبار ۱۳۳ میلیارد تومان به صورت روستامحور و ۵۴ کیلومتر اصلاح شبکه فشار ضعیف متوسط به جهت انتفاع ۴٨ روستا با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اصلاح و بهسازی شده است.

پیشرفت ٨۵ درصدی طرح بهارستان در کردستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح بهارستان اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی این طرح در حال حاضر به ٨۵ درصد رسیده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی طرح مذکور تا پایان آبان‌ماه سال جاری به اتمام برسد.

سلطانی در پایان پیشرفت اعتباری طرح بهارستان را ۱۰۰ درصدی اعلام و خاطرنشان کرد: منابع مالی اختصاص‌یافته به طرح بهارستان به‌طور کامل جذب و هزینه شده است، همچنین به لحاظ اجرایی بخشی از عملیات اجرایی پروژه همچنان در دست اقدام است.

منبع: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان