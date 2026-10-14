باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در آغاز فصل جاری، عملکردی قابل توجه در رقابت‌های آسیایی داشته و با کسب دو پیروزی متوالی مقابل السد و الغرافه، شروع امیدوارکننده‌ای را در لیگ نخبگان آسیا تجربه کرده است. آبی‌پوشان در نخستین دیدار خود السد را با سه گل شکست دادند و در دومین مسابقه نیز با نتیجه ۲ بر یک از سد الغرافه گذشتند تا شش امتیاز ارزشمند به دست آورند.

با این حال، بررسی نتایج استقلال در لیگ برتر نشان می‌دهد که این تیم برای تبدیل شروع امیدوارکننده خود به رقابتی پایدار در مسیر قهرمانی، باید در مسابقات داخلی نیز به ثبات بیشتری دست پیدا کند. تساوی‌های متوالی مقابل فولاد، پرسپولیس و آلومینیوم و همچنین تقسیم امتیازات با تراکتور، بخشی از نتایجی است که باعث شده عملکرد آبی‌پوشان در لیگ برتر با نتایج آنها در آسیا تفاوت‌هایی داشته باشد.

البته تفاوت نتایج در دو رقابت به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره کیفیت فنی استقلال کافی نیست و باید عواملی مانند سبک بازی حریفان، شرایط مسابقات، کیفیت موقعیت‌های ایجادشده و نحوه استفاده از فرصت‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. استقلال در دیدار‌های آسیایی توانسته است از موقعیت‌های خود بهره ببرد و در دو مسابقه نخست به پیروزی برسد، اما در لیگ برتر حفظ روند نتیجه‌گیری به یکی از موضوعات مهم پیش روی کادر فنی تبدیل شده است.

یکی از محور‌های اصلی این بررسی، عملکرد استقلال در فاز تهاجمی است. آبی‌پوشان برای کسب نتایج بهتر در لیگ برتر باید بتوانند موقعیت‌های بیشتری ایجاد کنند و در عین حال، از فرصت‌های به دست آمده بهره‌برداری مؤثرتری داشته باشند. همچنین حفظ انسجام دفاعی و مدیریت دقایق حساس مسابقه می‌تواند در جلوگیری از ازدست‌رفتن امتیاز‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

از سوی دیگر، نحوه مدیریت ترکیب در مسابقات فشرده داخلی و آسیایی نیز اهمیت زیادی دارد. کادر فنی استقلال باید بتواند با توجه به شرایط بدنی بازیکنان، احتمال مصدومیت‌ها و نیاز‌های تاکتیکی هر مسابقه، از ظرفیت تمام نفرات تیم استفاده کند تا حضور در دو رقابت مهم، باعث افت عملکرد آبی‌پوشان در هیچ‌یک از آنها نشود.

اکنون پیروزی‌های آسیایی استقلال می‌تواند پشتوانه‌ای برای افزایش اعتمادبه‌نفس بازیکنان باشد، اما تداوم موفقیت این تیم در فصل جاری به توانایی آن در انتقال این روند به رقابت‌های لیگ برتر بستگی دارد. دیدار‌های آینده مشخص خواهد کرد که آبی‌پوشان تا چه اندازه می‌توانند کیفیت نتیجه‌گیری خود در آسیا را در مسابقات داخلی نیز تکرار کنند و به ثبات مورد انتظار هواداران دست یابند.