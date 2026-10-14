باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که ماجد الانصاری، مشاور نخست‌وزیر و سخنگوی این وزارتخانه در دیدار با گزا آندریاس فون گایر، معاون وزیر امور خارجه آلمان که به دوحه سفر کرده است، درباره تحولات منطقه‌ای و راهکار‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، دو طرف همچنین درباره تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری، امنیت و دفاع تبادل نظر کردند.

قطر بار دیگر حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیک برای تضمین آزادی کشتیرانی و فراهم کردن زمینه دستیابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در غرب آسیا منجر شود، اعلام کرد.

منبع: الجزیره