عصر که می‌شود، یک سناریوی تکراری در خیلی از خانه‌ها کلید می‌خورد. انیمیشن پشت انیمیشن، لگوهای پخش‌شده کف اتاق و کودکی که برای هر کاری انرژی دارد، جز باز کردن دفتر مشق! کشمکش مداوم و داد و بیداد والدین هم معمولاً نتیجه‌ای جز دلزدگی و خستگی بیشتر ندارد.

اما چطور می‌توان بدون جنگ اعصاب، بازی و تلویزیون را متوقف کرد و کودک را به انجام تکالیفش متقاعد ساخت؟ روان‌شناسان و کارشناسان حوزه کودک بر این باورند که کلید حل این مسئله، نه در تنبیه و تهدید، بلکه در ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و تغییر نحوه انتقال از بازی به درس نهفته است. در ادامه چهار گام کوتاه، عملی و کاربردی را مرور می‌کنیم.