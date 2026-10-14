کتاب «فخرالسادات» سرگذشت مادر شهیدان نهی‌قناد با استقبال مخاطبان به چاپ دوم رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «فخرالسادات» نوشته حمیده عاشورنیا، روایتی از زندگی فاطمه‌سادات شادسعادت (مادر شهیدان مهدی و محمود نهی‌قناد) با استقبال مخاطبان به چاپ دوم رسیده است.

 این کتاب روایت زندگی مادری گیلانی است که یکی از پسرانش در شهر و دیگری در جنگ به شهادت رسید. زندگی این بانوی کهنسال خاندان سمیعی، آینه‌ای از وقایع مهم قرن اخیر گیلان است.

نخستین چاپ کتاب «فخرالسادات» سال گذشته همزمان با دومین کنگره هشت‌هزار شهید گیلان توسط انتشارات رنگ ایمان عرضه شده بود و اکنون چاپ دوم آن از سوی سوره مهر به بازار نشر آمده است. 

در بخشی از این کتاب آمده است:

 «یک شب ساعتی بعد از اذان مغرب، باران شلاق‌کش روی حلب پشت‌پام می‌خورد و مثل آبشار پهنی از ناودانی‌مان به حیاط می‌ریخت. دلشوره نیامدن میرمهدی، مرا از پا درآورد».

استقبال خوانندگان از کتاب سرگذشت مادر شهیدان نهی‌قناد

شهید مهدی نهی قناد؛ متولد خرداد ۱۳۳۸ و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان گیلان، شهریور ۱۳۶۰ به دست منافقان به شهادت رسید.  شهید محمود نهی قناد؛ متولد مهر ۱۳۳۹ بود که اسفند ۱۳۶۵ در شلمچه به شهادت رسید. مزار این شهیدان والامقام در گلزار شهدای تازه آباد شهرستان رشت قرار دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «فخرالسادات» را سوره مهر یا بازارمج تهیه کنند.

استقبال خوانندگان از کتاب سرگذشت مادر شهیدان نهی‌قناد

منبع: حوزه هنری انقلاب اسلامی گیلان

برچسب ها: انتشار کتاب ، شهدای گیلانی ، مادر شهید
خبرهای مرتبط
زنگ مقاومت در مدارس گیلان نواخته شد
دیدار فرمانده سپاه قدس گیلان با مادر شهیدان نهی قناد در آستانه آغاز هفته دفاع مقدس
انتشار خاطرات شفاهی مادران شهدای گیلانی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله قربانی + فیلم و تصاویر
تمهیدات ترافیکی رزمایش جان فدایان ایران در رشت
رزمایش مردمی جان‌فدای ایران، پیام روشن وحدت و همبستگی
اعزام ۲۱ زائر روشندل گیلانی به مشهد مقدس
آخرین اخبار
برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله قربانی + فیلم و تصاویر
اعزام ۲۱ زائر روشندل گیلانی به مشهد مقدس
رزمایش مردمی جان‌فدای ایران، پیام روشن وحدت و همبستگی
تمهیدات ترافیکی رزمایش جان فدایان ایران در رشت
نشست مدیریت بحران در گیلان/ از صرفه جویی انرژی تا اطلاع رسانی به موقع
پیام تسلیت مدیر کل صدا و سیمای گیلان در پی درگذشت آیت الله قربانی