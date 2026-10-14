باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «فخرالسادات» نوشته حمیده عاشورنیا، روایتی از زندگی فاطمه‌سادات شادسعادت (مادر شهیدان مهدی و محمود نهی‌قناد) با استقبال مخاطبان به چاپ دوم رسیده است.

این کتاب روایت زندگی مادری گیلانی است که یکی از پسرانش در شهر و دیگری در جنگ به شهادت رسید. زندگی این بانوی کهنسال خاندان سمیعی، آینه‌ای از وقایع مهم قرن اخیر گیلان است.

نخستین چاپ کتاب «فخرالسادات» سال گذشته همزمان با دومین کنگره هشت‌هزار شهید گیلان توسط انتشارات رنگ ایمان عرضه شده بود و اکنون چاپ دوم آن از سوی سوره مهر به بازار نشر آمده است.

در بخشی از این کتاب آمده است:

«یک شب ساعتی بعد از اذان مغرب، باران شلاق‌کش روی حلب پشت‌پام می‌خورد و مثل آبشار پهنی از ناودانی‌مان به حیاط می‌ریخت. دلشوره نیامدن میرمهدی، مرا از پا درآورد».

شهید مهدی نهی قناد؛ متولد خرداد ۱۳۳۸ و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان گیلان، شهریور ۱۳۶۰ به دست منافقان به شهادت رسید. شهید محمود نهی قناد؛ متولد مهر ۱۳۳۹ بود که اسفند ۱۳۶۵ در شلمچه به شهادت رسید. مزار این شهیدان والامقام در گلزار شهدای تازه آباد شهرستان رشت قرار دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «فخرالسادات» را سوره مهر یا بازارمج تهیه کنند.

منبع: حوزه هنری انقلاب اسلامی گیلان