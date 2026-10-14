باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان صبح امروز (چهارشنبه ۲۲ مهرماه) در نشستی وبیناری با حسن عسگری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال، آخرین وضعیت حضور کاروان ایران در چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار را مورد بررسی قرار داد.

این نشست با حضور حمید عزیزی، سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک جوانان و با هدف بررسی شرایط میزبانی، هماهنگی‌های لازم برای اعزام و فراهم‌سازی تسهیلات مورد نیاز ورزشکاران ایرانی برگزار شد.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان از ۹ تا ۲۲ آبان‌ماه در داکار، پایتخت سنگال، برگزار خواهد شد. این نخستین بار است که کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) میزبانی رویدادی در سطح بازی‌های المپیک را به یک کشور آفریقایی واگذار کرده است.

در این نشست، وزیر ورزش و جوانان ضمن پیگیری آخرین وضعیت آماده‌سازی محل برگزاری مسابقات و امکانات اسکان ورزشکاران، از سفیر ایران خواست گزارشی از شرایط موجود و اقدامات انجام‌شده برای تسهیل حضور کاروان کشورمان ارائه کند.

حسن عسگری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال، با تشریح آخرین وضعیت میزبانی داکار گفت: «علی‌رغم برخی ذهنیت‌های منفی نسبت به کشور‌های آفریقایی، مسئولان سنگال تلاش گسترده‌ای برای برگزاری مطلوب این رویداد انجام داده‌اند و هرچه به زمان آغاز مسابقات نزدیک‌تر می‌شویم، شرایط میزبانی کامل‌تر می‌شود.»

وی افزود: «بعید است مشکل خاصی در روند برگزاری مسابقات به وجود بیاید. سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکار نیز به‌صورت مستمر آخرین وضعیت میزبانی و شرایط حضور کاروان ایران را پیگیری می‌کند تا ورزشکاران کشورمان بدون مشکل در این رقابت‌ها شرکت کنند.»

سفیر ایران در سنگال همچنین با اشاره به نگاه مثبت مسئولان ورزشی این کشور به ورزش ایران اظهار داشت: «کمیته ملی المپیک سنگال نگاه مثبتی به ورزشکاران ایرانی دارد و ایران را یکی از کشور‌های قدرتمند در عرصه ورزش می‌داند. مسئولان این کشور معتقدند ورزشکاران ایرانی می‌توانند در این دوره از بازی‌ها عملکرد موفقی داشته باشند.»

عسگری با اشاره به اشتراکات فرهنگی و دینی ایران و سنگال خاطرنشان کرد: «برگزاری این بازی‌ها می‌تواند فرصتی برای تقویت ارتباطات دو کشور و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش، فرهنگ، اقتصاد و سیاست باشد.»

در ادامه، دکتر احمد دنیامالی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی کاروان ایران گفت: «فدراسیون‌های ورزشی و کمیته ملی المپیک، تدارکات مناسبی برای اعزام ورزشکاران کشورمان به بازی‌های المپیک جوانان انجام داده‌اند.»

وزیر ورزش و جوانان افزود: «با توجه به برگزاری این دوره از بازی‌ها در قاره آفریقا و محدودتر شدن تعداد رشته‌های ورزشی، شمار ورزشکاران اعزامی ایران نیز در مقایسه با دوره گذشته کاهش یافته است؛ با این حال، حضور تیم ملی فوتسال دختران از اتفاقات مهم و ارزشمند این دوره برای ورزش کشورمان به شمار می‌رود.»

وی تأکید کرد: «برای نخستین بار است که دختران ایرانی در قالب یک تیم ورزشی در رویدادی جهانی در این سطح به میدان می‌روند و این حضور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

در بخش پایانی این نشست، حمید عزیزی، سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶، گزارشی از جزئیات برنامه سفر ورزشکاران، زمان‌بندی اعزام گروه‌های مختلف و هماهنگی‌های مورد نیاز در داکار ارائه کرد تا با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در سنگال، شرایط مناسب برای حضور کاروان کشورمان فراهم شود.

کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با ۲۹ ورزشکار زیر ۱۸ سال شامل ۱۵ ورزشکار پسر و ۱۴ ورزشکار دختر در بازی‌های المپیک جوانان داکار شرکت خواهد کرد.

نخستین گروه از اعضای کاروان ایران روز ۳ آبان‌ماه عازم سنگال خواهند شد.