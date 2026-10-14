باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیمهای فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد در بازی معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم آباد به مصاف یکدیگر رفتند و به نتیجه مساوی صفر بر صفر رضایت دادند.
پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی تیکدری، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد خدابندهلو، پویا پورعلی، اوستون اورونوف، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف و علی علیپور
سرمربی: مهدی تارتار
محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، مسعود محبی، حمید حاجی آقایی، ابوذر صفرزاده، اسماعیل بابایی (کاپیتان)، فردین یوسفی، حسین شنانی، علی خانزادی، امیرحسین فارسی و عیسی مرادی
سرمربی: فراز کمالوند
نیمه اول:
نیمه اول بازی با سوت داور آغاز شد.
دقیقه ۲: پرتاب اوت بلند بازیکن خیبر را مدافعان پرسپولیس دفع کردند.
دقیقه ۳: سانتر بازیکن خیبر را نیازمند در ۲ مرحله در اختیار گرفت.
دقیقه ۴: ضربه کرنر بازیکن خیبر را مدافع پرسپولیس به اوت فرستاد.
دقیقه ۱۳: ضربه بازیکن خیبر را زارع به کرنر فرستاد.
دقیقه ۱۴: ارسال پرتاب اوت بلند بازیکن خیبر را مدافع پرسپولیس دور کرد.
دقیقه ۲۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را مدافع خیبر از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۲۱: دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن خیبر متوقف شد.
دقیقه ۲۴: ضربه علیپور بعد از برخورد به مدافع خیبر به کرنر رفت.
دقیقه ۲۵: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را سرگیف با ضربه سر به بالای دروازه خیبر فرستاد.
دقیقه ۳۲: ضربه اورونوف با اختلاف کم به بیرون از دروازه خیبر رفت و گل نشد.
دقیقه ۳۳: اورونوف در محوطه جریمه پرسپولیس سرنگون شد و داور به نفع پرسپولیس اعلام پنالتی کرد و داور بعد از مراجعه به VAR تصمیم خود را برگرداند و پنالتی نگرفت.
دقیقه ۴۳: ارسال تیکدری را سرگیف نتوانست استفاده کند و ضربهاش به اوت رفت.
نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.
نیمه دوم
دقیقه ۵۰: پاس محبی به علیپور نرسید تا او ضربه ای را به سمت دروازه خیبر بزند.
دقیقه ۵۷: دقایقی از بازی به علت مصدومیت گلر خیبر متوقف شده است.
دقیقه ۶۲: شهرآبادی و بیفوما به جای سرگیف و اورونوف وارد زمین مسابقه شدند.
دقیقه ۶۳: سانتر بیفوما را مدافع خیبر به اوت فرستاد.
دقیقه ۶۴: شوت شهرآبادی را گلر خیبر به کرنر فرستاد.
دقیقه ۶۵: محبی ضربهاش را به همان جایی زد که گلر خیبر حضور داشت و توپ را در اختیار گرفت.
دقیقه ۶۷: ضربه بیفوما را گلر خیبر خرم آباد در اختیار گرفت.
دقیقه ۶۸: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را گلر خیبر در اختیار گرفت.
دقیقه ۶۹: شوت بازیکن خیبر بعد از برخورد به بازیکن پرسپولیس به کرنر رفت.
دقیقه ۷۲: بیفوما موقعیت خوب گلزنی را از دست داد و ضربهاش با اختلاف کم به بیرون از دروازه خیبر رفت.
دقیقه ۸۰: یاسین سلمانی به جای علیپور وارد زمین مسابقه شد.
دقیقه ۸۳: نیازمند با واکنش عالی ضربه بازیکن خیبر را به کرنر فرستاد.
دقیقه ۸۴: ارسال بازیکن خیبر را نیازمند در اختیار گرفت.
دقیقه ۸۶: ارسال پرتاب اوت بلند بازیکن خیبر را خدابنده لو از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۸۹: صادقی و جلالی به جای تیکدری و خدابنده لو وارد زمین مسابقه شدند.
دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.
دقیقه ۹۰+۱: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پرسپولیس را گلر خیبر در اختیار گرفت.
دقیقه ۹۰+۳: ارسال پرتاب اوت بلند بازیکن خیبر را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.
در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.