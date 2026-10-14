باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد در بازی معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم آباد به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی تیکدری، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد خدابنده‌لو، پویا پورعلی، اوستون اورونوف، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف و علی علیپور

سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب تیم فوتبال خیبر خرم آباد

محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، مسعود محبی، حمید حاجی آقایی، ابوذر صفرزاده، اسماعیل بابایی (کاپیتان)، فردین یوسفی، حسین شنانی، علی خانزادی، امیرحسین فارسی و عیسی مرادی

سرمربی: فراز کمالوند

دقایق حساس بازی

نیمه اول:

نیمه اول بازی با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۲: پرتاب اوت بلند بازیکن خیبر را مدافعان پرسپولیس دفع کردند.

دقیقه ۳: سانتر بازیکن خیبر را نیازمند در ۲ مرحله در اختیار گرفت.

دقیقه ۴: ضربه کرنر بازیکن خیبر را مدافع پرسپولیس به اوت فرستاد.

دقیقه ۱۳: ضربه بازیکن خیبر را زارع به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۴: ارسال پرتاب اوت بلند بازیکن خیبر را مدافع پرسپولیس دور کرد.

دقیقه ۲۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را مدافع خیبر از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۲۱: دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن خیبر متوقف شد.

دقیقه ۲۴: ضربه علیپور بعد از برخورد به مدافع خیبر به کرنر رفت.

دقیقه ۲۵: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را سرگیف با ضربه سر به بالای دروازه خیبر فرستاد.

دقیقه ۳۲: ضربه اورونوف با اختلاف کم به بیرون از دروازه خیبر رفت و گل نشد.

دقیقه ۳۳: اورونوف در محوطه جریمه پرسپولیس سرنگون شد و داور به نفع پرسپولیس اعلام پنالتی کرد و داور بعد از مراجعه به VAR تصمیم خود را برگرداند و پنالتی نگرفت.

دقیقه ۴۳: ارسال تیکدری را سرگیف نتوانست استفاده کند و ضربه‌اش به اوت رفت.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

نیمه دوم

دقیقه ۵۰: پاس محبی به علیپور نرسید تا او ضربه ای را به سمت دروازه خیبر بزند.

دقیقه ۵۷: دقایقی از بازی به علت مصدومیت گلر خیبر متوقف شده است.

دقیقه ۶۲: شهرآبادی و بیفوما به جای سرگیف و اورونوف وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۶۳: سانتر بیفوما را مدافع خیبر به اوت فرستاد.

دقیقه ۶۴: شوت شهرآبادی را گلر خیبر به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۵: محبی ضربه‌اش را به همان جایی زد که گلر خیبر حضور داشت و توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۷: ضربه بیفوما را گلر خیبر خرم آباد در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۸: ارسال ضربه کرنر بازیکن پرسپولیس را گلر خیبر در اختیار گرفت.