رسانه‌های عبری از وقوع انفجار در کارخانه تولید نیمه‌رسانا‌های شرکت اینتل در شهر کریات گت و احتمال نشت مواد شیمیایی خطرناک خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دست‌کم سه نفر روز چهارشنبه در پی انفجار در کارخانه تولید تراشه شرکت اینتل در شهر کریات گت در جنوب سرزمین‌های اشغالی به‌ شدت زخمی شدند.

روزنامه جروزالم پست به نقل از سازمان امدادرسانی «ماگن داوید آدوم» گزارش داد که سه نفر در این حادثه جراحات شدیدی برداشته‌اند. پلیس احتمال داده است که انفجار بر اثر ترکیدن یک کپسول گاز رخ داده باشد، اما علت حادثه هنوز به‌طور قطعی مشخص نشده است.

سازمان آتش‌نشانی و امداد رژیم صهیونیستی نیز از احتمال نشت مواد شیمیایی خطرناک در پی انفجار خبر داد. به گزارش رسانه وای‌نت، این حادثه با گاز تری‌فلورید نیتروژن مورد استفاده در تولید نیمه‌رساناها مرتبط بوده و گروه‌های تخصصی مواد خطرناک برای ارزیابی خطر و پایش محیط به محل اعزام شده‌اند.

نیرو‌های آتش‌نشانی اعلام کردند که منبع آتش‌سوزی تحت کنترل درآمده است. در ابتدا هشت گروه آتش‌نشانی و امداد، به همراه واحد‌های تخصصی مقابله با مواد خطرناک به محل حادثه اعزام شده بودند.

منبع: آناتولی 

برچسب ها: اراضی اشغالی ، انفجار
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