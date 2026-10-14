باشگاه خبرنگاران جوان -سجاد انوشیروانی روز چهارشنبه در دیدار با استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: تامین زیرساخت‌های ورزشی با بودجه‌های فعلی سازگار نیست و توسعه فضا‌های ورزشی نیازمند تغییر رویکرد در شیوه ساخت و تجهیز این اماکن است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع موجود افزود: برای نجات ورزش قهرمانی باید به سمت ایجاد سالن‌هایی با متراژ کمتر و سازه‌های سبک حرکت کنیم تا امکان توسعه فضا‌های ورزشی و دسترسی بیشتر ورزشکاران به امکانات فراهم شود.

رییس فدراسیون وزنه‌برداری یکی از مشکلات اساسی ورزش کشور را توسعه شهر‌ها بدون گسترش متناسب زیرساخت‌های ورزشی دانست و تصریح کرد: فضای شهر‌ها گسترش یافته، اما زیرساخت‌های ورزشی متناسب با این توسعه تغییر نکرده است؛ موضوعی که ضرورت برنامه‌ریزی برای ایجاد فضا‌های ورزشی متناسب با نیاز مناطق مختلف را دوچندان می‌کند.

انوشیروانی با اشاره به جایگاه وزنه‌برداری در ورزش کشور گفت: وزنه‌برداری دومین رشته پرافتخار کشور است و هر جا بستر مناسب ورزش فراهم شده، خاستگاه این رشته نیز شکل گرفته است؛ ازاین‌رو، توجه به زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه شناسایی استعداد‌ها و پرورش قهرمانان آینده را فراهم کند.

رییس فدراسیون وزنه‌برداری خواستار ساخت سالن‌های ورزشی کم‌هزینه شد

دیدار رییس فدراسیون وزنه‌برداری با استاندار خراسان شمالی

حمایت از ورزش جوانان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

استاندار خراسان شمالی نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش جوانان گفت: باید برای ورزش جوانان هزینه کرد؛ چراکه فراهم‌کردن امکانات و بستر فعالیت‌های ورزشی، علاوه بر شناسایی و پرورش استعداد‌ها و تقویت ورزش قهرمانی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز اثرگذار است.

بهمن نوری از تجهیز سالن وزنه‌برداری استان با همکاری فدراسیون وزنه‌برداری خبر داد و اظهار کرد: این سالن را با کمک فدراسیون تجهیز می‌کنیم و برای تقویت هیئت وزنه‌برداری استان نیز حمایت لازم را انجام خواهیم داد و اعتباری تخصیص می‌دهیم.

وی با اشاره به اهمیت فراهم‌کردن زمینه فعالیت ورزشی برای جوانان افزود: هر اندازه بستر و امکانات ورزشی توسعه یابد، می‌توان در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای حضور جوانان در فعالیت‌های سالم و سازنده نقش مؤثرتری ایفا کرد.

استاندار خراسان شمالی توسعه زیرساخت‌های ورزشی را از الزامات شناسایی و پرورش استعداد‌ها دانست و بر ضرورت حمایت از ورزشکاران و تقویت امکانات مورد نیاز برای رشد ورزش قهرمانی تأکید کرد.

انوشیروانی نیز در این دیدار با قدردانی از رویکرد حمایتی استاندار خراسان شمالی، توجه ویژه مدیریت استان به ورزش را زمینه‌ساز افزایش انگیزه و ایجاد تحرک تازه در بدنه ورزشی استان دانست.