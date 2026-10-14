نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که پیش از انتخابات این رژیم قصد حمله پیش‌دستانه به ایران را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه مدعی شد که حمله پیش‌دستانه به ایران پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر به مصلحت این رژیم نیست.

نتانیاهو درباره احتمال حمله پس از انتخابات و جزئیات گفت‌و‌گو‌های اخیر با واشنگتن درباره ایران توضیحی نداد. او همچنین مدعی شد متحدان ایران درصدد حمله به اسرائیل پیش از انتخابات هستند.

در همین حال، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، حزب‌الله لبنان را تهدید کرد که در صورت حمله به اسرائیل، ضربات شدیدی متحمل خواهد شد و بخش‌های بیشتری از جنوب لبنان را از دست خواهد داد. او همچنین تهدید کرد دامنه آوارگی در لبنان گسترش خواهد یافت.

رژیم صهیونیستی امسال هم‌زمان با جنگ علیه ایران، حملات هوایی و عملیات زمینی در جنوب لبنان را آغاز کرد؛ درگیری‌هایی که به آوارگی صد‌ها هزار نفر از ساکنان این کشور انجامیده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، جنگ ایران
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