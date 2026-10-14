باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس با برخورد قاطع و قانونی با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، در عملیات‌های متعددی، قاتلان، سارقان طلاجات، عاملان گروگان‌گیری و یک شرور مسلح را در شهرستان‌های مختلف استان دستگیر کرد.

راز قتل و سرقت طلاجات فاش شد/ قاتل به قتل پارسال هم اقرار کرد

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: قاتل ضمن اقرار به قتل زن ۵۵ ساله، به یک فقره قتل دیگر در جریان تحقیقات فنی و تخصصی پلیس نیز اعتراف کرد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی شهرستان لامرد، اظهار کرد: در پی وقوع قتل زنی ۵۵ ساله در بیست و چهارم شهریورماه امسال در لامرد به علت سرقت طلاجات مقتول، کارآگاهان با اقدامات فنی موفق شدند قاتل ۴۸ ساله را شناسایی و دستگیر کنند و حدود ۲۵ گرم طلاجات مسروقه را نیز کشف کنند.

او افزود: در پی انجام بازجویی فنی و تخصصی و بهره‌گیری از شیوه‌های خاص پلیسی، شواهد و قرائن موجود مورد بررسی قرار گرفت و در جریان تحقیقات تکمیلی، قاتل ۴۸ ساله اقرار کرد که در مردادماه سال ۱۴۰۴ نیز خانمی ۶۵ ساله را به قتل رسانده و ۶۰ گرم طلاجاتش را سرقت و به فروش رسانده است.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد با اشاره به اهمیت تحقیقات تخصصی در کشف جرائم جنایی، تصریح کرد: بررسی ابعاد مختلف پرونده و اقدامات قانونی مربوط به آن در دستور کار پلیس قرار دارد.

کشف طلاجات مسروقه در مهر

فرمانده انتظامی شهرستان مهر از دستگیری سارق و کشف طلاجات مسروقه به ارزش ۶۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصراله دهقان فرمانده انتظامی شهرستان مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع سرقت طلاجات از منزلی مسکونی در مردادماه امسال در شهرستان مهر، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان مهر با بررسی صحنه سرقت و اقدامات فنی موفق شدند یک نفر سارق را در این خصوص شناسایی و او را دستگیر کنند.

سرهنگ دهقان با بیان اینکه متهم در بازجویی فنی صورت گرفته و با رو‌به‌رو شدن با شواهد موجود به سرقت اعتراف کرد؛ گفت: در بازرسی از منزل سارق، ۳۰۰ گرم طلاجات مسروقه و ۱۶۸ ریال قطر کشف شد، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال ۶۵ میلیارد ریال برآورد شده است و سارق برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

در شیراز پدری دختر خودش را خفه کرد

رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری مردی خبر داد که به علت اختلافات خانوادگی، دختر ۲۰ ساله خودش را خفه کرده بود.

سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی فارس، اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از محله‌های شیراز در دوازدهم شهریورماه امسال، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل که در یک ساختمان و در اتاقک نگهبانی، مخفی شده بود را شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه قاتل ۴۵ ساله که اتباع بیگانه بود انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

دستگیری عاملان مشارکت در گروگان‌گیری و رهایی گروگان

رئیس پلیس آگاهی استان فارس گفت: با دستگیری ۲ نفر، فرد گروگان گرفته شده آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی استان فارس اظهار کرد: در پی گزارش یک فقره آدم ربایی در چهاردهم مرداد ماه امسال در یکی از محلات شهرستان شیراز، به علت حساسیت موضوع بلافاصله گروهی از ماموران پلیس آگاهی جهت بررسی موضوع وارد عمل شدند.

او افزود: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد، سرنشینان ۲ خودرو ناشناس در یکی از محلات شهرستان شیراز اقدام به ربایش مردی ۴۲ ساله که در یک مغازه میوه فروشی مشغول به کار بوده می‌کنند و سریعا از محل متواری می‌شوند.

سرهنگ حافظی بیان کرد: کارآگاهان، تحقیقات خود را آغاز کردند و مطلع شدند که آدم ربایان ساکن یکی از شهر‌های استان سیستان و بلوچستان هستند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با بیان اینکه کارآگاهان با گرفتن نیابت قضایی به سیستان و بلوچستان اعزام و موفق شدند ۲ نفر از عاملان که در گروگان‌گیری نقش داشتند را دستگیر کنند، گفت: دیگر متهمان که عرصه را بر خود تنگ دیده بودند فرد ربوده شده را رها می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه علت و انگیزه آدم‌ربایی اختلافات حساب بوده است، گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده تحقیقات برای دستگیری متهمان با جدیت ادامه دارد.

سارق منزل با طلا‌های مسروقه در دام پلیس شیراز

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری سارق منزل با طلا‌های مسروقه خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شهرستان شیراز، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی با انجام گشت‌های هدفمند و با اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند در این خصوص یک سارق حرفه‌ای که سوار بر موتورسیکلت و در کوچه‌ها در حال پرسه زنی و شناسایی منزل بود را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز تصریح کرد: ماموران موفق شدند پس از بازرسی از متهم، چند قطعه طلای مسروقه از قبیل دستبند، سکه و گوشواره را کشف کنند.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه متهم به بزه انتصابی خود اقرار کرد، گفت: صاحب طلا‌های مسروقه نیز شناسایی و تحویل آنان شد.

این مقام انتظامی ضمن اشاره به اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

زمین گیر شدن شرور مسلح در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری یک شرور مسلح در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قدرت نمایی و تیراندازی یک شرور با سلاح گرم و مصدومیت یک نفر از شهروندان در یکی از بخش‌های این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: بلافاصله ماموران پلیس امنیت عمومی به محل مورد نظر اعزام و با تحقیقات و اقدامات فنی موفق شدند متهم را شناسایی و در مخفیگاه خود دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد، تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هرکس به هر طریقی بخواهد آن را خدشه‌دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس رو به رو خواهد شد.