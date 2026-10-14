باشگاه خبرنگاران جوان -معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جنگ اخیر فراتر از یک درگیری منطقه‌ای، پیامد‌هایی در سطح نظم و هندسه قدرت جهانی خواهد داشت، گفت: از این جنگ با پیروزی ملت ایران، جبهه مقاومت و ملت‌های مسلمان منطقه خارج خواهیم شد.

سردار یدالله جوانی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان، با تشریح ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی جنگ اخیر اظهار کرد: اگرچه این جنگ از نظر شکل، جنگ جهانی نامیده نمی‌شود، اما بسیاری از کشور‌ها پیامد‌های آن را در تراز یک جنگ جهانی ارزیابی می‌کنند؛ همان‌گونه که جنگ‌های اول و دوم جهانی بر نظم بین‌المللی، هندسه قدرت و جابه‌جایی قدرت‌ها تأثیر گذاشتند، جنگ اخیر نیز می‌تواند تحولات و معادلات جدیدی را در عرصه جهانی رقم بزند.

وی با بیان اینکه ملت ایران، جبهه مقاومت و ملت‌های مسلمان منطقه پس از پایان جنگ آثار و پیامد‌های آن را مشاهده خواهند کرد، افزود: ارزیابی ما این است که ایران و جبهه مقاومت از این نبرد با پیروزی خارج خواهند شد و نتایج آن در معادلات آینده منطقه و جهان نمایان می‌شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به محاسبات آمریکا پیش از آغاز جنگ رمضان در نهم اسفند، اظهار کرد: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه و اقداماتی که برای آغاز جنگ اخیر طراحی کرده بودند، می‌توانند ظرف ۴۸ ساعت و حداکثر ۷۲ ساعت به اهداف خود برسند.

جوانی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره ناکامی رؤسای جمهور پیشین آمریکا در مقابله با ایران و ادعای او مبنی بر اینکه خود می‌تواند این مسیر را به نتیجه برساند، گفت: این مواضع نشان می‌داد که طرف مقابل با اطمینان از محاسبات خود وارد جنگ شده بود؛ اما روند تحولات، به گفته وی، با برآورد‌های اولیه آمریکا تفاوت داشت.

وی با انتقاد از رویکرد دولت آمریکا در جنگ اخیر تصریح کرد: رؤسای جمهور پیشین آمریکا، با وجود همه محاسبات و برنامه‌های خود، از اعزام مستقیم ارتش این کشور به نبرد با ملت ایران پرهیز کرده بودند؛ زیرا به این جمع‌بندی رسیده بودند که نمی‌توان ملت ایران را با یک نبرد نظامی از پای درآورد. با این حال، آمریکا در جنگ اخیر مسیر دیگری را انتخاب کرد و اقداماتی از جمله به شهادت رساندن رهبر شهید، دانشمندان هسته‌ای و کودکان بی‌گناه را در دستور کار قرار داد.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به نگرانی ترامپ از پیامد‌های شکست در این جنگ، این نگرانی را ناشی از تبعات سیاسی و راهبردی چنین شکستی برای آمریکا دانست و تأکید کرد که نتیجه نبرد اخیر، به گفته او، با محاسبات اولیه طرف مقابل همخوانی نداشته است.

جوانی با اشاره به نگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران درباره ناتوانی آمریکا در تحمیل اراده خود بر ملت ایران و همچنین سخنان شهید قاسم سلیمانی درباره تعیین سرانجام جنگ از سوی ایران، گفت: همان نگاه در محاسبات جمهوری اسلامی پیش از جنگ نیز وجود داشت و تحولات میدانی نشان داد که نتیجه نبرد الزاماً مطابق برآورد‌های اولیه دشمن پیش نمی‌رود.

وی با بیان اینکه به گفته او، حتی در داخل آمریکا نیز درباره نبود برگ برنده نظامی برای ترامپ در برابر ایران اظهارنظر‌هایی مطرح شده است، افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، شامل ارتش و سپاه پاسداران، با پشتیبانی نیروی مردمی بسیج در میدان حضور دارند و هرگونه خطای دشمن با واکنش جدی و پاسخ‌های کوبنده مواجه خواهد شد.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به شکل‌گیری الگوی دفاع موزاییکی در کشور اظهار کرد: براساس این الگو، در نقاط مختلف جغرافیای ایران متناسب با احتمال تحرک دشمن، ظرفیت‌های دفاعی و نیرو‌های لازم پیش‌بینی و مستقر می‌شوند؛ موضوعی که به گفته وی، امکان تغییر شرایط جنگ به نفع دشمن را محدود می‌کند.

جوانی همچنین پیشرفت‌های دفاعی، دستیابی به فناوری‌های جدید و توسعه سلاح‌ها و تجهیزات را از عوامل تقویت توان بازدارندگی کشور دانست و مدعی شد که فاصله گرفتن ناو‌های آمریکایی از منطقه، از جمله نشانه‌های این وضعیت است.

وی با اشاره به آسیب دیدن پایگاه‌های آمریکا در برخی کشور‌های منطقه، از جمله کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان و اردن، گفت: حضور نظامی آمریکا در نزدیکی جغرافیای ایران نسبت به گذشته تغییر کرده و نیرو‌های این کشور به نقاط دورتر منتقل شده‌اند.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به گستره یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومترمربعی ایران، تأکید کرد که استقرار ظرفیت‌های دفاعی در نقاط مختلف کشور و مشارکت مردم، بخشی از الگوی دفاعی جمهوری اسلامی است و می‌تواند توان دشمن برای اجرای برنامه‌های خود را محدود کند.

وی با اشاره به نقش توان دفاعی کشور در بازدارندگی دشمن گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی با آگاهی از احتمال بروز خطای محاسباتی از سوی دشمنان، بر تقویت نیرو‌های مسلح تأکید داشتند و همین آمادگی‌ها در شرایط کنونی اهمیت خود را نشان می‌دهد.

جوانی افزود: دشمن در محاسبات خود دچار خطا شد و جنگ را آغاز کرد؛ با این حال، احتمال تکرار خطا‌های محاسباتی همچنان وجود دارد و جمهوری اسلامی باید آمادگی خود را حفظ کند.

وی با بیان اینکه ارزیابی‌ها از عبور ایران از مرحله خطر حمله نظامی غافلگیرکننده‌ای که بتواند به فروپاشی کشور منجر شود حکایت دارد، گفت: اکنون آمادگی مناسبی برای پاسخ‌گویی به دشمن و مقابله با اشتباهات احتمالی آن وجود دارد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش دشمن برای استفاده از محاصره دریایی به‌منظور افزایش فشار بر ایران اشاره کرد و گفت: این تصور که می‌توان از طریق محاصره دریایی ایران را تحت فشار قرار داد، با محدودیت‌های جدی مواجه است؛ همچنین با توجه به جغرافیای کشور، موقعیت همسایگان و روابط و وابستگی‌های متقابل منطقه‌ای، اعمال محاصره هوایی و زمینی نیز به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

جوانی با تأکید بر نقش استان‌های مرزی و استانداران در توسعه تعاملات با کشور‌های همسایه افزود: مسئولان استان‌هایی که با کشور‌های همسایه مرز مشترک دارند، می‌توانند از ظرفیت روابط اقتصادی، ارتباطات منطقه‌ای و همکاری‌های متقابل برای کاهش فشار‌ها استفاده کنند.

وی با اشاره به هم‌زمانی فشار‌های نظامی و اقتصادی با جنگ شناختی و عملیات روانی اظهار کرد: از نگاه دشمن، یکی از مسیر‌های اصلی اثرگذاری بر ایران، تضعیف تاب‌آوری مردم است. فشار‌های دریایی، هوایی و زمینی و تلاش برای محدود کردن صادرات نفت، در کنار عملیات روانی، با هدف افزایش فشار بر جامعه دنبال می‌شود.

معاون سیاسی سپاه ادامه داد: دشمن از طریق شبکه‌های رسانه‌ای و عملیات شناختی به دنبال ایجاد اختلاف، تفرقه، ناامیدی، بدبینی و بی‌اعتمادی در جامعه است؛ ازاین‌رو، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی در کنار آمادگی دفاعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

جوانی با قدردانی از عملکرد نیرو‌های مسلح کشور گفت: نیرو‌های مسلح در حال انجام وظایف خود هستند و در این حوزه نگرانی نداریم؛ اما در کنار اقدامات نظامی، باید برای حفظ حضور مردم در صحنه و تقویت وحدت، انسجام و همدلی جامعه نیز تلاش کرد.

وی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه افزود: این حضور، پشتوانه‌ای برای رزمندگان و نیرو‌های مسلح بوده است و دشمن می‌کوشد با افزایش فشار‌های مختلف، این پشتوانه اجتماعی را تضعیف کند.

معاون سیاسی سپاه با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی و مشکلات روزمره مردم تصریح کرد: بهترین راه مقابله با آمریکا، گره‌گشایی از مشکلات مردم است. هنگامی که دشمن در پی آسیب رساندن به مردم و تضعیف تاب‌آوری جامعه است، مسئولان باید در کنار نیرو‌های مسلح، تمام توان خود را برای حفظ مردم در میدان و تقویت وحدت و همدلی به کار گیرند.

جوانی با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام در شرایط جنگی در سرنوشت کشور نقش تعیین‌کننده دارد، اظهار کرد: برای تقویت وحدت ملی، افزایش انسجام اجتماعی و استمرار اجتماعات مردمی، باید دو عرصه جهاد خدمت و جهاد تبیین به یکدیگر پیوند بخورند.

وی جهاد خدمت را ناظر بر اقداماتی دانست که مسئولان برای حل مشکلات مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنان انجام می‌دهند و جهاد تبیین را آگاهی‌بخشی به جامعه و اطلاع‌رسانی شفاف درباره این اقدامات توصیف کرد.

معاون سیاسی سپاه افزود: هرچه ارتباط مردم و مسئولان تقویت شود و اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمت‌رسانی به‌درستی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد، زمینه رفع ابهام‌ها و کاهش بدبینی‌هایی که دشمن درصدد ایجاد آن است، بیشتر فراهم می‌شود.

جوانی با بیان اینکه دشمن از طریق شبهه‌افکنی، وارونه‌نمایی و سیاه‌نمایی به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی است، تأکید کرد: مسئولان باید با ارائه گزارش روشن از عملکرد خود، پاسخ‌گوی ابهام‌ها باشند و اجازه ندهند فاصله میان مردم و دستگاه‌های اجرایی به عاملی برای تضعیف اعتماد عمومی تبدیل شود.

وی در پایان بر ضرورت تقویت هم‌زمان توان دفاعی، خدمت‌رسانی مؤثر، ارتباط مستمر مسئولان با مردم و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.