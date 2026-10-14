شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به افزایش اعتبار کالابرگ برای همه دهک‌ها اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور افزایش رفاه و سطح معیشتی افراد جامعه، طرح کالابرگ را در نظر گرفت تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند. بر اساس این طرح خانواده‌ها می‌توانند اقلام ضروری و نیاز‌های روزمره خود را تهیه کنند. اما بر اساس قانون جدید دولت افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های مختلف درآمدی متفاوت است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به افزایش اعتبار کالابرگ برای تمام دهک‌ها اقدام کنند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام قدرت خانواده‌ها با توجه به تورم و گرانی کاهش پیدا کرده و تامین کالای اساسی برای بسیاری از خانواده دشوار شده است. لطفا ترتیبی اتخاذ شود تا این طرح به همه دهک‌ها تعلق بگیرد. ممنون

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برچسب ها: طرح کالابرگ ، افزایش مبلغ ، سوژه خبری
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