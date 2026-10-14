باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - هومن شهسواری رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمار مهاجرت پرستاران به خارج از کشور کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی اکنون پرستاران شاغل در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه و حتی پرستاران شاغل در شهر‌های بزرگ به دلیل هزینه‌ها و مسائل اقتصادی متقاضی جابه‌جایی و انتقال به شهر‌های کوچک‌تر هستند.

شهسواری تاکید کرد: اکنون میزان پرداختی‌های پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی تهران به موقع است، اما مسائل اقتصادی و هزبنه‌های مختلف بر زندگی پرستاران تاثیر گذاشته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر با کمبود جذب داوطلب جهت کار در بیمارستان‌ها به خصوص در شهر‌های بزرگ و مراکز استان‌ها هستیم؛ میزان دریافتی‌ها رشد پیدا کرده است، اما با توجه به تورم و هزینه‌ها گلایه‌ها از درآمد کم پرستاران وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران تمرکز خود را بر تربیت دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی گذاشته است و میزان پذیرش دانشجوی پرستاری در مقطع تحصیلات تکمیلی پذیرش در سال جاری کمتر شده است.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در سالیان گذشته ظرفیت پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا افزایش پیدا کرده که سبب بروز مشکلاتی در حوزه آموزش شده است.

وی اضافه کرد: اکنون میزان جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی کم شده، اما تغییری در پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی پیدا نکرده است.