مدیرکل بهزیستی استان کردستان بر ضرورت ایمن‌سازی مراکز نگهداری، آموزش تیم‌های واکنش سریع و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای افزایش آمادگی در برابر حوادث احتمالی و حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین رسولی در نشست شورای معاونان اداره‌کل بهزیستی استان کردستان با محوریت مدیریت بحران، اظهار کرد: برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی شرایط احتمالی و حفظ آمادگی عملیاتی در وضعیت‌های مختلف، از الزامات صیانت از افراد تحت پوشش و مراکز نگهداری است.

وی با اشاره به مسئولیت بهزیستی در قبال گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه افزود: آمادگی برای مواجهه با حوادث احتمالی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نقش مهمی در حفظ امنیت و سلامت جامعه هدف و کاهش آسیب‌های ناشی از بحران دارد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان، رصد به‌موقع موقعیت‌های بحرانی، ایمن‌سازی مراکز، آموزش تیم‌های واکنش سریع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و شهرستانی را از محور‌های مهم مدیریت بحران برشمرد و خواستار پیگیری مستمر این اقدامات از سوی معاونت‌ها و ادارات تابعه شد.

در این نشست، معاونان و مدیران ستادی بهزیستی کردستان نیز گزارش‌ها و پیشنهاد‌های تخصصی خود را درباره تقویت زیرساخت‌های ایمنی، ارتقای سطح آمادگی مراکز و افزایش هماهنگی بین‌بخشی در شرایط بحرانی ارائه کردند.

در پایان این نشست، بر تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی و ارتقای مهارت‌های مقابله با بحران با هدف افزایش آمادگی مراکز و مجموعه‌های زیرپوشش تأکید شد.

برچسب ها: کردستان ، بهزیستی کردستان ، مدیریت بحران
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