مقام‌های آمریکایی اعلام کردند بر اثر سقوط یک هواپیمای کوچک در ایالت ویسکانسین، پنج بزرگسال و یک کودک جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اثر سقوط یک هواپیمای کوچک در ایالت ویسکانسین آمریکا، شش سرنشین آن کشته شدند.

به گفته دفتر کلانتر شهرستان ساوک، این حادثه حدود ساعت ۲۱:۳۱ سه‌شنبه‌شب به وقت محلی، در منطقه دلونا و در فاصله حدود ۶۴ کیلومتری شمال‌غربی مدیسون، مرکز ایالت ویسکانسین رخ داد.

در بیانیه مقام‌های محلی آمده است که قربانیان شامل پنج بزرگسال و یک کودک هستند. هویت جان‌باختگان هنوز اعلام نشده و در گزارش اولیه، خسارت به ساختمان‌ها یا آسیب‌دیدگی افراد روی زمین ثبت نشده است.

اداره هوانوردی فدرال و هیئت ملی ایمنی حمل‌ونقل آمریکا در تحقیقات درباره علت سقوط به مقام‌های محلی کمک خواهند کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سقوط هواپیما ، آمریکا
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