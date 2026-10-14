باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز چهارشنبه در تماس تلفنی با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، درباره تحولات لبنان و منطقه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این گفت‌وگوی تلفنی، با تأکید بر اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران به توقف حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و پایان اشغال مناطق جنوبی این کشور، رئیس‌جمهور لبنان را در جریان تحرکات و تلاش‌های دیپلماتیک ایران در هفته‌ها و روز‌های اخیر قرار داد.

رئیس‌جمهور لبنان نیز در این تماس تلفنی بر اولویت و ضرورت استفاده از راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌های منطقه تأکید کرد.

گسترش روابط دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان و تداوم تماس‌ها و گفت‌و‌گو‌ها میان مقام‌های دو کشور، از دیگر محور‌های این گفت‌وگوی تلفنی بود.