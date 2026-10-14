وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور لبنان، بر ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی و پایان اشغال مناطق جنوبی لبنان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز چهارشنبه در تماس تلفنی با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، درباره تحولات لبنان و منطقه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این گفت‌وگوی تلفنی، با تأکید بر اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران به توقف حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و پایان اشغال مناطق جنوبی این کشور، رئیس‌جمهور لبنان را در جریان تحرکات و تلاش‌های دیپلماتیک ایران در هفته‌ها و روز‌های اخیر قرار داد.

رئیس‌جمهور لبنان نیز در این تماس تلفنی بر اولویت و ضرورت استفاده از راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌های منطقه تأکید کرد.

گسترش روابط دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان و تداوم تماس‌ها و گفت‌و‌گو‌ها میان مقام‌های دو کشور، از دیگر محور‌های این گفت‌وگوی تلفنی بود.

برچسب ها: لبنان ، عراقچی
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