باشگاه خبرنگاران جوان - «ویش‌وش نگی»، سفیر کشور هند در ایران، امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهرماه) با حضور در زورخانه ملی و تاریخی شهید فهمیده تهران، از نزدیک با ابعاد فنی، تاریخی و فرهنگی ورزش زورخانه‌ای و باستانی ایران آشنا شد.

در این بازدید، ورزشکاران تیم آکادمی «گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب» که صبح امروز موفق به کسب مقام قهرمانی در فینال لیگ زورخانه‌ای مستعدین کشور شده بودند، به اجرای برنامه‌ای ویژه و سنتی در حضور این میهمان دیپلماتیک پرداختند.

در جریان این رویداد، محمدحسن تقی زاده، مدیرکل روابط بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان، طی سخنانی با اشاره به پیوند‌های عمیق دو کشور، خاطرنشان کرد: پیش‌تر گروهی از ورزشکاران باستانی‌کار ایران برای اجرای بازی‌های نمایشی به شهر احمدآباد هند اعزام شدند که در رویداد «بریکس ۲۰۲۶» مورد تقدیر رسمی وزیر امور جوانان و ورزش هند قرار گرفتند؛ رویدادی که گواهی بر ظرفیت بالای دیپلماسی ورزشی در تعمیق مناسبات دو ملت است.

همچنین مهرعلی باران‌چشمه، رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای، ضمن تبیین قدمت، فلسفه و ریشه‌های تاریخی این ورزش، بر اشتراکات عمیق فرهنگی ایران و هند تاکید کرد و آمادگی کامل فدراسیون را برای انتقال دانش فنی و توسعه این رشته در هند اعلام نمود.

ویش‌وش نگی، سفیر هند در ایران نیز ضمن تقدیر از میزبانی به عمل‌آمده و با ابراز خرسندی از ارزش‌های اخلاقی ورزش زورخانه‌ای، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک با فدراسیون ملی ایران، زمینه معرفی و توسعه این ورزش اصیل بیش از پیش در کشور هند فراهم شود.

در پایان این مراسم، به رسم یادبود، نماد ویژه ورزش زورخانه‌ای توسط محمدحسن تقی زاده، مدیرکل روابط بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان و مهرعلی باران‌چشمه، رئیس فدراسیون، به سفیر کشور هند اهداء گردید.