پروژه بزرگراه جلفا-مرند و تقاطع غیرهمسطح راه آهن در محدوده دره دیز مورد بهره برداری و پروژه روشنایی بزرگراه جلفا-مرند در محدوده پلیس راه تا گلین قیه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- پروژه تکمیل بزرگراه جلفا-مرند و احداث تقاطع غیرهمسطح راه‌آهن در محدوده دره دیزبا اعتبار ۳۰۵ میلیارد تومان، یکی از طرح‌های مهم زیرساختی در راستای ارتقای ایمنی تردد در این محور ارتباطی است که با بهره برداری از آن، یکی از نقاط پرخطر و حادثه خیز مسیر جلفا-مرند برطرف شد، پروژه روشنایی بزرگراه جلفا-مرند در محدوده پلیس راه تا گلین قیه با اعتبار ۲۶۰ میلیارد تومان آغاز شد.

محدوده دره دیز به دلیل شرایط مسیر، از نقاط حادثه خیز بزرگراه جلفا-مرند به شمار می‌رفت و وقوع تصادفات متعدد در این محدوده، ضرورت اجرای طرح‌های ایمن سازی را دوچندان کرده بود. با تکمیل این پروژه و بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح راه آهن، گام مهمی در رفع این نقطه حادثه‌خیز، کاهش خطر تصادفات و تسهیل تردد وسایل نقلیه برداشته شد.

همچنین عملیات اجرایی پروژه روشنایی بزرگراه جلفا-مرند در محدوده پلیس راه تا گلین قیه با اعتبار ۲۶۰ میلیارد تومان و به همت سازمان منطقه آزاد ارس آغاز شد.

این پروژه با هدف افزایش دید رانندگان در ساعات شب، ارتقای ایمنی تردد و کاهش احتمال وقوع حوادث رانندگی در این محور اجرا می‌شود و تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده داشته باشد.

در مجموع، با بهره برداری از پروژه تکمیل بزرگراه جلفا-مرند و تقاطع غیرهمسطح راه آهن در محدوده دره دیز و آغاز عملیات اجرایی پروژه روشنایی این محور، ۵۶۵ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتقای ایمنی محور جلفا-مرند به همت سازمان منطقه آزاد ارس اختصاص یافته است.