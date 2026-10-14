وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک در دومین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور آندری اسلپنف وزیر مسئول تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سفرای کشور‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های عضو این اتحادیه، راهبردی مبتنی بر احترام متقابل و تأمین منافع مشترک است و باید به شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و قابل پیش‌بینی منجر شود.

وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی منطقه اوراسیا گفت: این اتحادیه امروز با برخورداری از جمعیتی بیش از ۱۸۰ میلیون نفر و گستره جغرافیایی قابل توجه، ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و تجارت دارد.

اتابک با اشاره به روند مذاکرات تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: این مذاکرات در ابتدا با هدف دستیابی به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دنبال شد و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مذاکرات مستمر، زمینه برای توسعه همکاری‌ها و انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد فراهم شد.

وزیر صمت تصریح کرد: این موافقت‌نامه سرفصل‌ها و موضوعات مختلفی را در حوزه تجارت پوشش می‌دهد و می‌تواند بستر مناسبی برای تسهیل مبادلات، توسعه دسترسی به بازار‌های کشور‌های عضو و افزایش رقابت‌پذیری کالا‌های ایرانی فراهم کند.

اتابک با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره عملکرد تجاری پس از اجرای موافقت‌نامه گفت: پس از اجرایی شدن این توافق، افزایش قابل توجهی در حجم صادرات مشاهده شده است. این روند نشان می‌دهد که استفاده مؤثر از ظرفیت‌های توافق‌نامه و پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی می‌تواند به تقویت روابط تجاری میان ایران و کشور‌های عضو منجر شود.

اتابک با بیان اینکه ارزش تجارت ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال گذشته (۲۰۲۵) از هفت میلیارد دلار فراتر رفت، گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۴) حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. در این مدت، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۲ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار و واردات از کشور‌های عضو اتحادیه حدود ۴ میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار گزارش شده است.

وی ارزش مبادلات تجاری دو طرف در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ را حدود چهار میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار اعلام کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هدف از این نشست‌ها، بررسی مسائل اصلی، رفع موانع پیش‌روی تجارت و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های همکاری است. انتظار می‌رود کارگروه‌های تخصصی با تمرکز بر موضوعات اجرایی و نیاز‌های فعالان اقتصادی، راهکار‌های عملی برای توسعه مبادلات تجاری ارائه کنند.

وی برگزاری سمینار‌های مشترک در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و لجستیک، بررسی الزامات وارداتی و گمرکی، تسهیل تجارت خارجی، تبادل فهرست کالا‌ها و معرفی تولیدکنندگان دارای ظرفیت صادراتی را از جمله اقدامات انجام‌شده در این مسیر برشمرد.

منبع: وزارت صمت

برچسب ها: تجارت آزاد ، وزیر صنعت
خبرهای مرتبط
معاون وزیر صمت خبر داد؛
پرداخت مطالبات قطعه‌سازان طی ۱۰ روز آینده
رفع ناترازی انرژی پیش‌شرط سوددهی صنایع است/ کشف ذخایر جدید طلا و مس در دیار کریمان
افتتاح بزرگ‌ترین پروژه زیست‌محیطی صنعت مس در سرچشمه با حضور وزیر صمت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۲ مهر
حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی+ فیلم
معاملات دلاری مسکن تخلف است
آیا بازرسی‌های میدانی می‌توانند ابزار موثری برای مهار نوسانات در بازار باشند؟
دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری را پیگیری می‌کنیم
عملیات زیرسازی راه‌آهن چابهار–زاهدان به پایان رسید
تأمین آب بازیافتی و پساب برای آبیاری فضای سبز به ازای واگذاری ۱۲ حلقه چاه به آبفا
ورود کالاهای ضروری از مرز بازرگان بدون معطلی انجام می‌شود
۴ استان در اولویت احداث نیروگاه‌های خورشیدی قرار گرفتند
آخرین اخبار
سهم حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی کالا در کشور حدود ۱۰ درصد است
اجرای نقشه راه همکاری ایران و اوراسیا به پروژه‌های مشترک صنعتی و تجاری منجر می‌شود
اجرای نقشه راه همکاری ایران و اوراسیا به پروژه‌های مشترک صنعتی و تجاری منجر می‌شود
الگوی مدیریت پروژه‌های زیرساختی باید در دوره تحریم و جنگ تغییر کند
معاملات دلاری مسکن تخلف است
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۲ مهر
دیدار رئیس بانک مرکزی با همتای الجزایری در حاشیه اجلاس صندوق بین‌المللی پول
برداشت بیش از ۵۰۰ تن میگو در نخستین روزهای صید
عملیات زیرسازی راه‌آهن چابهار–زاهدان به پایان رسید
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا در سال گذشته
بخشی ازمطالبات پیمانکاران نفتی امروز پرداخت می‌شود+عکس
حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی+ فیلم
دیپلماسی اقتصادی فعالانه ایران برای مقابله با فشار‌های آمریکا
همتی: ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهمی بیش نیست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵
کشاورزان از بوته کنی و آتش زدن مراتع اجتناب کنند
تأمین آب بازیافتی و پساب برای آبیاری فضای سبز به ازای واگذاری ۱۲ حلقه چاه به آبفا
با استفاده از هوش مصنوعی جریان ورودی به ۳۰ سد مهم کشور تا افق شش‌ماهه پیش‌بینی می‌شود
۴ استان در اولویت احداث نیروگاه‌های خورشیدی قرار گرفتند
توضیحات وزارت راه درباره سامانه «تِم»
دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری را پیگیری می‌کنیم
کنیا مهمترین دروازه ورود ایران به بازار آفریقا
رفع چالش تأمین سوخت بخش کشاورزی به کجا رسید؟
رئیس کل بانک مرکزی وارد بانکوک شد
ورود کالاهای ضروری از مرز بازرگان بدون معطلی انجام می‌شود
نیاز واقعی جوجه‌ریزی ماهانه ۱۱۵ میلیون قطعه است
آیا بازرسی‌های میدانی می‌توانند ابزار موثری برای مهار نوسانات در بازار باشند؟
گام بلند بانک ملی ایران در مسیر خروج از بنگاه‌داری و اصلاح ساختار بانکداری
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج و تهران–ساوه / بارش باران در محورهای شمال‌غرب کشور
شماره‌گذاری بیش از ۱۳ هزار دستگاه خودرودطی دو هفته