باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو موسوی - آیین این طرح صنعتی عصر امروز انجام شد که در زمینی به مساحت ۹۰ هزار مترمربع اجرا می‌شود و با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، در مسیر تقویت زیرساخت‌های اقتصادی شهرستان قرار دارد.

جهانبخش قلاوند، نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، در آیین کلنگ‌زنی این طرح با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید اظهار کرد: مردم چشم‌انتظار اشتغال و رونق تولید هستند و از همه مدیران، مالکان و مجموعه‌هایی که در مسیر اشتغال‌آفرینی گام برمی‌دارند، قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش تولید و اشتغال‌آفرینی اقدامی جهادی است، افزود: باید از مجموعه‌هایی که دست به اجرای چنین طرح‌هایی می‌زنند حمایت کنیم و اجازه ندهیم هیچ خلل، کوتاهی یا کم‌کاری در روند پیشرفت پروژه‌ها ایجاد شود؛ چراکه مردم از مسئولان انتظار دارند برای توسعه منطقه و بهبود شرایط اقتصادی تلاش کنند.

قلاوند با اشاره به نیازهای اقتصادی شهرستان گفت: اگرچه توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و سایر بخش‌ها اهمیت دارد، اما اندیمشک امروز به سرمایه‌گذاری، تولید، ایجاد ارزش افزوده و پیشرفت اقتصادی نیاز جدی دارد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی تصریح کرد: امروز هیچ موضوعی به اندازه فراهم کردن فرصت زندگی، اشتغال و درآمد برای مردم اهمیت ندارد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید، خدمتی ارزشمند به مردمی است که چشم‌انتظار بهبود شرایط زندگی خود هستند.

وی با اشاره به پیامدهای بیکاری در جامعه ادامه داد: بخشی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری است و همه ما این موضوع را می‌دانیم؛ از این رو، کسانی که برای تولید و ایجاد شغل تلاش می‌کنند، در حال انجام کاری جهادی هستند و تلاش آن‌ها در مسیر خدمت به مردم، هم‌پای مدافعان وطن ارزشمند است.

قلاوند با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی یادآور شد: زمان اجرای پروژه‌ها و به سرانجام رسیدن آن‌ها اهمیت زیادی دارد. زمان و وقت، سرمایه ارزشمند زندگی است و باید تلاش کنیم طرح‌ها در موعد مناسب تکمیل شوند.

وی تأکید کرد: تسریع در اجرای این پروژه می‌تواند گام بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال شهرستان باشد؛ به‌ویژه اینکه به گفته وی، سهم اندیمشک از نرخ بیکاری استان ۲ درصد بالاتر است و همین موضوع ضرورت توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را دوچندان می‌کند.