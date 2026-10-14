باشگاه خبرنگاران جوان - سید مالک حسینی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی و کارآفرینان شهرستان لنجان افزود: پیگیری مستمر مشکلات بخش تولید و اشتغال و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکار و رفع موانع پیش‌روی کارآفرینان کمک کند.

وی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی شهرستان اظهار داشت: در پی ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نامه‌ای هشت‌بندی به شرکت‌های دارای سهام دولتی ارسال شده است که بر اساس آن، بومی‌گزینی در ترکیب هیات‌مدیره و تأمین نیاز‌ها و ملزومات این شرکت‌ها از داخل شهرستان و منطقه مورد تأکید قرار گرفته است.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اجرای این رویکرد مستلزم توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های منطقه‌ای، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و همکاری دستگاه‌های نظارتی است.

حسینی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه دریافت تسهیلات بانکی و تأمین منابع مورد نیاز برای ایجاد اشتغال تصریح کرد: رویکرد وزارتخانه، توزیع منابع بر مبنای عدالت و متناسب با شرایط و ظرفیت‌های شهرستان‌هاست.

وی شفاف‌سازی ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات را ضروری دانست و گفت: در برخی موارد، مشخص نبودن شرایط اولیه دریافت تسهیلات موجب طولانی شدن فرایند‌ها می‌شود و در نهایت نیز امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانک وجود ندارد؛ از این رو، مسائل مربوط به تصمیم‌گیری بانک‌های عامل در سطح ملی نیز قابل پیگیری است.

معاون وزیر کار همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد برند‌هایی با هدف حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و تسهیل دسترسی آنها به بازار فروش خبر داد و بر ضرورت پیگیری مؤثر مطالبات مطرح‌شده در این نشست تأکید کرد.

در این نشست که با حضور اکبر پولادی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، علیرضا بصیری فرماندار شهرستان، جمعی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان استانی حوزه اشتغال برگزار شد، فعالان اقتصادی و کارآفرینان مهم‌ترین مشکلات خود را در حوزه تولید و اشتغال مطرح کردند.

اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، اولویت‌بخشی به به‌کارگیری نیرو‌های بومی در شرکت‌های دارای سهام دولتی، مشکلات تأمین مواد اولیه، افزایش و نوسان قیمت‌ها و دشواری‌های دریافت تسهیلات بانکی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت مساله بیکاری در این شهرستان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات اشتغال تأکید کرد.

اکبر پولادی با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده برای رسیدگی به مسائل شهرستان، از مدیران استانی و محلی خواست با هماهنگی بیشتر، مطالبات فعالان اقتصادی را دنبال کنند.

وی همچنین از معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد زمینه طراحی و اجرای الگویی کارآمد برای توسعه اشتغال در شهرستان لنجان فراهم شود.

پولادی با تأکید بر ضرورت ارائه راهکار‌های عملیاتی برای رفع مشکلات تولید و اشتغال، از کارآفرینان نیز خواست با ارائه پیشنهاد‌های اجرایی، مدیریت شهرستان را در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و کاهش بیکاری یاری کنند.