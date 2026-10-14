باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید وکیلی، رئیس انجمن حمل‌ونقل ریلی کشور، با اشاره به سهم حدود ۱۰ درصدی حمل‌ونقل ریلی از مجموع حمل‌ونقل کشور گفت: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در حمل‌ونقل دریایی جنوب کشور، توسعه ظرفیت‌های جاده‌ای و ریلی و انتقال بخشی از جابه‌جایی کالا به مسیرهای زمینی امکان‌پذیر است، اما تحقق این هدف به توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی نیاز دارد.

وکیلی با اشاره به تجربه کشورهای محصور در خشکی اظهار کرد: برخی کشورها به دریا دسترسی ندارند و بخش عمده جابه‌جایی کالا و امور لجستیکی خود را از طریق مسیرهای زمینی انجام می‌دهند؛ بنابراین استفاده گسترده‌تر از حمل‌ونقل زمینی برای ایران نیز امکان‌پذیر است.

وی افزود: بروز مشکلات در حمل‌ونقل دریایی جنوب کشور موجب شده است که ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جاده‌ای و ریلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه پیش از این، چنین فشاری بر شبکه حمل‌ونقل زمینی کشور وجود نداشته است.

رئیس انجمن حمل‌ونقل ریلی کشور با تأکید بر وجود زیرساخت‌های مناسب جاده‌ای و ریلی در نقاط مختلف کشور تصریح کرد: بخشی از این زیرساخت‌ها به تکمیل یا توسعه ظرفیت نیاز دارد، اما اصل امکان انتقال بخشی از بار به مسیرهای زمینی وجود دارد.

وکیلی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در حمل‌ونقل بین‌المللی گفت: انجام حمل‌ونقل بین‌المللی در حوزه‌های صادرات، واردات و ترانزیت، مستلزم هماهنگی میان هفت تا ۱۰ سازمان دولتی و همچنین فعالان بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: از آنجا که در گذشته فشار تقاضای مشابهی بر این بخش وجود نداشت، سازوکارهای اجرایی و هماهنگی‌های لازم برای پذیرش چنین حجمی از تقاضا به‌طور کامل آماده نبود؛ با این حال، در چند ماه اخیر تغییرات و اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده است.

رئیس انجمن حمل‌ونقل ریلی کشور خاطرنشان کرد: تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، در کنار تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت شبکه ریلی و جاده‌ای، می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از حمل‌ونقل زمینی برای جابه‌جایی کالا و کاهش فشار ناشی از اختلال در مسیرهای دریایی را فراهم کند.

بیش از ۷۰ درصد تجارت کشور از مسیر دریا انجام می‌شد.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به انتقال بخشی از بار واردات و صادرات کشور به مسیرهای زمینی و ریلی در پی محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی گفت: بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد کالاهای وارداتی و صادراتی کشور از مسیر دریا جابه‌جا می‌شد، اما اکنون فشار زیادی بر شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی وارد شده است.

سنندجی اظهار کرد: بخش عمده کالاهایی که پیش از این وارد یا صادر می‌شدند، از مسیر دریا حمل و سپس به‌صورت ترکیبی به مقاصد تعیین‌شده منتقل می‌شدند؛ اما پس از تحولات اخیر و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل دریایی، بخش بیشتری از بار به سمت مسیرهای زمینی و ریلی سوق پیدا کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی کشور از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی یا به‌صورت ترکیبی وارد می‌شوند که این موضوع فشار زیادی بر فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای وارد کرده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات موجود در مرزهای زمینی کشور تصریح کرد: چالش‌های این بخش تنها به افزایش حجم جابه‌جایی کالا محدود نمی‌شود، بلکه توقف‌های طولانی در مرزها نیز مشکلات زیادی برای ناوگان حمل‌ونقل ایجاد کرده است.

سنندجی با اشاره به وضعیت مرز ریمدان در مسیر ورودی پاکستان ادامه داد: شرایط در این مرز نامناسب است و توقف‌های طولانی‌مدت، روند جابه‌جایی کالا را با مشکل مواجه کرده است. بخشی از این مشکلات به کمبود امکانات مرزی، بخشی به عملکرد گمرکات و بخشی دیگر به نحوه مدیریت و هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرزها مربوط می‌شود.

وی تأکید کرد: لازم است همه سازمان‌های مرتبط با امور مرزی تحت مدیریت و هماهنگی واحدی فعالیت کنند تا از موازی‌کاری و معطلی کامیون‌ها جلوگیری شود. همچنین بازدیدها و تشریفات متعدد در مرزها از جمله عواملی است که می‌تواند موجب افزایش زمان توقف ناوگان شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ابلاغ مصوبه اخیر ستاد ملی گذر گفت: خوشبختانه طی یکی دو روز گذشته مصوبه‌ای با هدف جلوگیری از توقف و معطلی در مرزها ابلاغ شده است و امیدواریم اجرای این مصوبه بتواند زمان توقف ناوگان را کاهش دهد و روند عبور کالا از مرزها را تسهیل کند.