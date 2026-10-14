در نشست بررسی آخرین وضعیت ساخت بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت، بر تأمین اعتبار و تکمیل ۵ درصد باقیمانده تنها بیمارستان جنرال گیلان تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان عصر امروز (چهارشنبه ۲۲ مهر ماه) در نشست بررسی آخرین وضعیت احداث بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، پیمانکاران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بر ضرورت شتاب‌بخشی به مراحل پایانی این طرح تأکید کرد.

او با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت، تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی این طرح را ضروری دانست و گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و استانی، روند تکمیل تنها بیمارستان جنرال گیلان شتاب گیرد.

استاندار گیلان افزود: این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و باید با تأمین به موقع اعتبار، رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، شرایط لازم برای تکمیل آن فراهم شود.

جمعیت شناور، نیاز درمانی گیلان را دوچندان کرده است

حق‌شناس با اشاره به کمبود زیرساخت‌های بیمارستانی گیلان تصریح کرد: گیلان علاوه بر جمعیت ساکن، سالانه میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر است و حضور این جمعیت شناور، فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد می‌کند؛ ازاین‌رو، تکمیل بیمارستان یک ضرورت برای استان است.

به گفته او، این بیمارستان از یک سو پاسخگوی نیاز‌های درمانی مردم گیلان خواهد بود و از سوی دیگر، ظرفیت نظام سلامت استان را برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران افزایش می‌دهد؛ بنابراین تخصیص اعتبار به این پروژه باید با نگاه ویژه و متناسب با اهمیت راهبردی آن انجام شود.

استاندار گیلان با قدردانی از پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، به ویژه نمایندگان شهرستان رشت گفت: هماهنگی‌های انجام شده موجب پیشرفت مناسب پروژه شده و اکنون باید همه ظرفیت‌ها برای تکمیل ۵ درصد باقیمانده آن به‌کار گرفته شود.

هر روز تأخیر، هزینه تکمیل طرح را افزایش می‌دهد

حق‌شناس طولانی شدن زمان اجرای طرح‌های عمرانی را یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌ها دانست و افزود: افزایش قیمت مصالح، تجهیزات و نرخ ارز، هزینه تمام شده طرح‌ها را به‌طور مستمر افزایش می‌دهد و ادامه این روند، موجب نارضایتی کارفرما، پیمانکار و مردم می‌شود. او با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بیمارستان لاکان از سال ۱۳۹۳ اظهار داشت: طولانی شدن روند اجرای طرح و افزایش هزینه‌ها، مطالبات پیمانکار را از برآورد‌های اولیه فراتر برده است؛ بنابراین باید با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، اعتباری و اجرایی، منابع مورد نیاز تأمین و از تحمیل هزینه‌های بیشتر جلوگیری شود.

استاندار گیلان تأکید کرد: هرگونه تأخیر، علاوه بر افزایش هزینه‌های طرح، بهره‌مندی مردم از این زیرساخت مهم درمانی را نیز به تعویق می‌اندازد؛ ازاین‌رو تأمین منابع مالی و رفع موانع باقیمانده باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

پیگیری وزارت راه برای رفع موانع و تأمین منابع

در ادامه این نشست، علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، بیمارستان لاکان را یکی از طرح‌های مهم زیرساختی حوزه سلامت گیلان برشمرد و گفت: روند اجرای این طرح به صورت مستمر مورد بازدید و بررسی قرار دارد و رفع موانع آن با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود. او افزود: استفاده از منابع پیش‌بینی شده در بودجه، تسهیلات بانکی و ظرفیت‌های تکمیلی تأمین مالی می‌تواند روند اجرای پروژه را سرعت بخشد و پیگیری‌های لازم برای هدایت این منابع به مراحل نهایی ساخت بیمارستان انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر تعیین تکلیف زیرساخت‌های جانبی و فراهم شدن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت پیمانکاران تأکید و تصریح کرد: با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز، می‌توان عملیات اجرایی بخش‌های باقیمانده طرح را شتاب بخشید.

در این نشست، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و منابع مالی طرح، تأمین تجهیزات پزشکی، راه دسترسی، تقاطع جاده لاکان و پارکینگ بیمارستان بررسی و تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای بخش‌های باقیمانده اتخاذ شد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان