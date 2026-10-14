باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر خارجه روسیه در گفت‌و‌گو با شبکه «آر‌تی‌وی‌آی» اعلام کرد روسیه در صورت لزوم و در صورت دستیابی طرف‌های درگیر به توافقی در این زمینه، آماده است اورانیوم غنی‌شده ایران را به خاک خود منتقل کند یا برای انتقال آن به کشور‌های دیگری که حاضر به پذیرش این مواد هستند، همکاری کند.

وی با اشاره به تجربه گسترده روسیه در زمینه مدیریت مواد شکافت‌پذیر مصرف‌شده گفت مسکو آمادگی دارد در این زمینه همکاری کند.

بوریسنکو افزود که تا آنجا که روسیه اطلاع دارد، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵، دسترسی خود به این مراکز را از دست دادند؛ بخشی از این تأسیسات نیز در جریان حملات تخریب شدند.

به گفته این دیپلمات روس، تاکنون نشانه‌ای از بازگشت بازرسان آژانس به این تأسیسات و از سرگیری دسترسی آنها مشاهده نشده است.

معاون وزیر خارجه روسیه همچنین گفت ایالات متحده همچنان بر خارج کردن تمام اورانیوم غنی‌شده از خاک ایران تأکید دارد.

بوریسنکو یادآور شد روسیه حتی پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نیز پیشنهاد داده بود که تمام اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه یا کشور‌های دیگر منتقل شود. به گفته او، کشور‌های دیگری نیز پیشنهاد‌های مشابهی مطرح کرده بودند و روسیه خود را تنها مقصد ممکن برای انتقال این مواد نمی‌داند.

وی در پایان تأکید کرد پیشنهاد مسکو همچنان روی میز است.

منبع: تاس