باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه در دومین روز سفر به استان آذربایجان شرقی، عصر چهارشنبه (۲۲ مهرماه) در تبریز با حضور در خانه شهیدان محمدپور صبور، با خانواده سه شهید هشت سال دفاع مقدس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با بیان اینکه کشور ما مدیون شهدا هستند و که اگر شهدا نبودند، ما نیز نبودیم، افزود: اگر شهدا نبودند، ایرانی وجود نداشت و کشور ما مدیون شهداست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: این عزیزان در هشت سال دفاع مقدس در برابر صدام و عوامل و حامیان او ایستادند؛ کسانی که می‌خواستند ایران ما را تسخیر کنند. شهدا مدافع سرزمین پاک ایران، مدافع انقلاب اسلامی و مدافع جمهوری اسلامی بودند.

قائم‌پناه با اشاره به حضور خود در جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس افزود: بنده این سعادت را داشتم که گاهی در جبهه در کنار دوستان باشم، به‌ویژه برادرانی که در خط مقدم بودند. افرادی که برای کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کردند و باور داشتند که شهید می‌شوند و به این فیض عظیم، یعنی شهادت، اعتقاد داشتند.

وی با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا یادآور شد: معلوم است که باید پدر و مادری باشند که شیر حلال به فرزندشان داده باشند تا فرزندشان به مقام شهادت برسد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: بنده از طرف رئیس‌جمهور آمده‌ام تا تسلای خاطری برای شما باشم. البته یاد شهدا در حافظه تاریخی ملت ایران باقی می‌ماند و ما آمده‌ایم تا هم یاد آنها را گرامی بداریم و هم خانواده‌هایشان، به‌ویژه پدر و مادر عزیزشان، را تکریم کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که خداوند جایگاه شهدا را متعالی گرداند و گفت: این شهدا ان‌شاءالله با سیدالشهدا و حمزه سیدالشهدا محشورند و از نظر مردم ایران نیز هیچ‌گاه فراموش نخواهند شد.