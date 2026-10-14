معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد دو پالایشگاه نفت این کشور در مناطق ساراتوف و ریازان روز چهارشنبه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - الکساندر نوواک، معاون نخست‌وزیر روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد به گفته وزارت انرژی و شرکت‌های مربوطه، دو پالایشگاه نفت روسیه در مناطق ساراتوف و ریازان هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند.

نوواک این اظهارات را در حاشیه مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه ۲۰۲۶ و در جمع خبرنگاران مطرح کرد.

این اظهارات چند روز پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق روسیه و اوکراین بر سر برقراری «آتش‌بس در حوزه انرژی» خبر داده بود؛ با این حال به نظر می‌رسد این آتش‌بس هرگز اجرایی نشده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: روسیه ، جنگ اوکراین
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