باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - الکساندر نوواک، معاون نخست‌وزیر روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد به گفته وزارت انرژی و شرکت‌های مربوطه، دو پالایشگاه نفت روسیه در مناطق ساراتوف و ریازان هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند.

نوواک این اظهارات را در حاشیه مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه ۲۰۲۶ و در جمع خبرنگاران مطرح کرد.

این اظهارات چند روز پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق روسیه و اوکراین بر سر برقراری «آتش‌بس در حوزه انرژی» خبر داده بود؛ با این حال به نظر می‌رسد این آتش‌بس هرگز اجرایی نشده است.

منبع: رویترز