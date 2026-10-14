باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: بازی واقعا پُرفشاری بود. ما می‌دانستیم که تیم خیبر در خانه با توجه به جو و فضایی که دارد، تیم دونده و سختکوشی است. تاکتیک‌های منحصر به فردی که این تیم در شروع بازی و پرتاب اوت دارد، می‌تواند تیم‌ها را اذیت کند. در نیمه اول، بازی چنگی به دل نزد و بازی بیشتر فیزیکی بود، اما در نیمه دوم شرایط ما بهتر شد و موقعیت‌های بسیار خوبی به دست آوردیم. افسوس که موقعیت‌ها تبدیل به گل نشد.

او افزود: در روزی که چند موقعیت تک به تک داشتیم، به گل نرسیدیم. خدا را شکر فعلاً صدرنشین هستیم و باید برای ادامه این روند خیلی تلاش کنیم. شرایط به گونه‌ای شده که تیم‌ها روی ما تمرکز کردند و نقاط قوت ما را پوشش می‌دهند. ما هم باید تنوع تاکتیکی بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم سه امتیاز به دست بیاوریم، نه یک امتیاز. خیبر هم تیم قابل احترامی است و امسال و سال گذشته نتایج خوبی به دست آورده است. به نظرم در مجموع ما موقعیت‌های بهتری داشتیم، اما تیم خیبر هم خوب کار کرد.

سرمربی پرسپولیس درباره فرصت‌های از دست رفته تیمش در این بازی خاطرنشان کرد: ما باید این نقص را برطرف کنیم و بیشتر با بچه‌ها کار کنیم. زمین هم خیلی شرایط مساعدی نداشت. مشکلات گل زدن را ما باید حل کنیم.

تارتار درباره حساسیت‌هایی که برای این مسابقه ایجاد شده بود، تصریح کرد: من حساسیتی ندیدم. دو تیم برای بردن تلاش کردند و نیمکت دو تیم هم به یکدیگر احترام گذاشتند. من حساسیتی ندیدم؛ به نظرم ما موقعیت‌های بیشتری داشتیم، اما خیبر هم فرصت داشت.

او درباره قضاوت بیژن حیدری در این بازی نیز عنوان کرد: حیدری یکی از داوران قوی ماست و جزو بهترین‌هاست؛ منتهی به نظرم در صحنه پنالتی، برخورد (بین ارونوف و مدافع خیبر) صورت گرفت. با این حال به نظر داوران احترام می‌گذاریم.

سرمربی پرسپولیس با اشاره مجدد به از دست رفتن فرصت‌های گلزنی سرخپوشان اظهار کرد: به هر حال یک روزهایی توپ وارد دروازه نمی‌شود. طبیعت فوتبال همین است. بیفوما هفته قبل گل زده، اما الان دو موقعیت را از دست داده است. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم همه توپ‌ها تبدیل به گل شود، اما با تمرین بیشتر و تمرکز بالاتر می‌توانیم بهتر عمل کنیم.

تارتار در واکنش به اینکه «شما در ورزشگاه شهر قدس هم با همین کیفیت میزبانی می‌کنید، گفت: آنجا هم گفتم که چمن خیلی خوب نیست.

او درباره رضایت خود از کیفیت بازی پرسپولیس خاطرنشان کرد: خیر! من از کیفیت بازی امروز راضی نیستم؛ چون بازی فیزیکی بود. با این حال در روز معمولی خودمان هم فرصت‌های خوبی ایجاد کردیم.