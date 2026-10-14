باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک، کمک به راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و فراهم کردن زمینه اشتغال، همواره از محور‌های کلیدی فعالیت بسیج سازندگی در حوزه اقتصاد بوده است؛ فرآیندی که بخش عمده‌ای از آن از طریق شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنها به شبکه بانکی و پیگیری مستمر برای جذب تسهیلات دنبال می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی استان کردستان، در این نشست با تأکید بر اینکه تسهیلات اشتغال‌زایی ابزاری کلیدی برای تبدیل ایده‌های نوپا به کسب‌وکار‌های واقعی است، اظهار کرد: بسیاری از کارآفرینان برای آغاز به کار یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند سرمایه اولیه هستند و این تسهیلات می‌تواند بخشی از هزینه‌های راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی و خرید تجهیزات را پوشش دهد؛ به‌ویژه زمانی که به افزایش ظرفیت تولید و جذب نیروی کار جدید منجر شود.

احمد عینی با اشاره به ابعاد حمایتی این نهاد تصریح کرد: نقش بسیج سازندگی تنها به پیگیری‌های اداری وام محدود نمی‌شود؛ بلکه شناسایی دقیق ظرفیت‌های بومی، همراهی با متقاضیان در مراحل دریافت تسهیلات و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، از وظایف مهمی است که برای برداشتن موانع از پیش‌پای تولیدکنندگان انجام می‌شود.

در این جلسه، ضمن بررسی کارنامه عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی طی سال گذشته، روند پرداخت وام‌های سال جاری نیز ارزیابی شد. به گفته مسئولان، اثربخشی واقعی حمایت‌های مالی تنها به تزریق بودجه وابسته نیست، بلکه نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها و تبدیل به موقع تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی پایدار، شرط اصلی موفقیت این حوزه است.

با توجه به نقش بی‌بدیل کسب‌وکار‌های خرد در ایجاد فرصت‌های شغلی، استمرار این تعاملات میان بسیج سازندگی و سیستم بانکی می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری را برای پویایی اقتصاد محلی و اشتغال‌زایی در نقاط مختلف استان کردستان رقم بزند.