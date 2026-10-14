مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: تردد در مسیر شمالی محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.

 ایمان محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی مسدود است و در مسیر شمال به جنوب، محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: در محور هراز نیز ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زار تا گزنه و محدوده سه‌راهی چالو گزارش شده است. همچنین در محور فیروزکوه، محدوده پل سفید در مسیرهای رفت و برگشت با ترافیک سنگین همراه است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه تهران ـ پردیس، مسیر جنوب به شمال از ابتدای تونل شماره یک تا انتهای تونل شماره چهار ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور قدیم تهران ـ بومهن، محدوده پل بابایی تا جاجرود با ترافیک سنگین روبه‌رو است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، محدوده کمال‌شهر و گلشهر، در آزادراه تهران ـ قزوین، محدوده‌های کرمانشاه تا محمدشهر و درخشان، در آزادراه تهران ـ قم، محدوده بهشت زهرا، و در آزادراه تهران ـ ساوه، محدوده عوارضی تهران تا نسیم‌شهر، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با بیان اینکه محور تهران ـ شهریار نیز در برخی مقاطع با ترافیک سنگین همراه است، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در محورهای شمالی مداخله جوی خاصی از جمله بارش باران و مه گزارش نشده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های تردد مطلع شوند و با رعایت سرعت مجاز و فاصله طولی مناسب، از انجام حرکات پرخطر در مسیرهای پرترافیک خودداری کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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