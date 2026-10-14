معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اختصاص تسهیلات کم‌بهره ۴ درصدی به فعالان صنایع دستی و بوم‌گردی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اختصاص تسهیلات کم‌بهره ۴ درصدی به فعالان صنایع دستی و بوم‌گردی خبر داد؛ هم‌زمان شهردار شیراز نیز با اشاره به انعقاد ۹۱ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری در این کلان‌شهر و حضور هیئت‌هایی از ۱۳ کشور در «شیراز اکسپو»، از جهش ضریب اشغال هتل‌های شیراز به ۱۰۰ درصد در روز‌های اخیر خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو و رویداد «مهر شیراز»، با تأکید بر حمایت‌های ویژه دولت چهاردهم از صنعتگران اظهار کرد: تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت ۴ درصدی به فعالان صنایع دستی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی با هدف رونق تولید، اشتغال‌زایی و توانمندسازی مشاغل خانگی در دستور کار قرار گرفته است.

او، بازاریابی و فروش را بزرگ‌ترین دغدغه فعالان این حوزه دانست و افزود: تولیدکنندگان با شناخت دقیق سلیقه بازار و تقاضای مشتریان می‌توانند از انباشت محصولات فروش‌نرفته جلوگیری کنند؛ در همین راستا، طرح شناسایی سلایق مشتریان با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی فارس در حال اجرا است تا داده‌های به‌دست‌آمده مستقیماً در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی همچنین با اشاره به حضور هنرمندان ۳۱ استان در این نمایشگاه خاطرنشان کرد: تنوع صنایع دستی ایران از سوی سازمان جهانی گردشگری به رسمیت شناخته شده و این سازمان مرکز آموزشی خود را به کشورمان اختصاص داده است که شیراز نیز با پیشینه درخشان هنری، نقشی محوری در این عرصه ایفا می‌کند.

جذب ۹۱ هزار میلیارد تومان سرمایه و توقف صدور مجوز پاساژسازی

در ادامه این بازدید، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، از انعقاد بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری طی چهار سال اخیر خبر داد و گفت: رویکرد مدیریت شهری از توسعه مجتمع‌های تجاری به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، صنعتی و خدماتی تغییر یافته است؛ به‌گونه‌ای که در این دوره هیچ‌گونه مجوزی برای ساخت پاساژ در محور‌های پرترافیک نظیر معالی‌آباد، قدوسی، زند و ستارخان صادر نشده و تمرکز اصلی بر ساماندهی و خروج مشاغل آلاینده از شهر بوده است.

اختصاص تسهیلات ۴ درصدی به صنایع دستی و بوم‌گردی/ انعقاد ۹۱ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری در شیراز

اسدی با تأکید بر لزوم تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری شفاف و سودآور، افزود: دفترچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شیراز به چند زبان زنده دنیا ترجمه و توزیع شده است و هم‌زمان با حضور نمایندگان و هیئت‌هایی از ۱۳ کشور خارجی در شیراز اکسپو، بیش از ۱۰ نشست تخصصی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری برگزار شد.

رونق گردشگری پاییزه و جهش اقامت در پایتخت فرهنگی

شهردار شیراز با اشاره به تأثیر مستقیم رویدادمحوری بر رونق زنجیره خدمات شهری تصریح کرد: در حالی که میانگین ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی شیراز در فروردین و اردیبهشت امسال به کمتر از ۱۰ درصد رسیده بود، برگزاری هم‌زمان رویداد‌هایی نظیر شیراز اکسپو، همایش‌ها و اجلاس‌های ملی و رویداد‌های فرهنگی مانند کنسرت همایون شجریان، این رقم را طی روز‌های اخیر به ۱۰۰ درصد رسانده است.

او افزایش ماندگاری مسافران و تقویت توریسم سلامت را دو اولویت راهبردی شهرداری خواند و یادآور شد: پروژه‌های بزرگی همچون بازآفرینی میدان کریم‌خان زند در قالب طرح زندیه، تکمیل موزه بلدیه، بازگشایی مجموعه تاریخی باغ زندگی و تدوین دانشنامه شیراز با هدف افزایش مدت اقامت گردشگران و رونق اصناف و زیرساخت‌های خدماتی در حال اجرا است.

اسدی در پایان با اشاره به جلوه‌های پاییزی شیراز از جمله باغات قصردشت تأکید کرد: تداوم برگزاری رویداد‌های بین‌المللی و نمایشگاهی در فصول مختلف، اقتصاد شهر را از گردشگری فصلی به رونق پایدار در تمام طول سال هدایت می‌کند.

برچسب ها: میراث فرهنگی فارس ، شهردار شیراز ، اکسپو ، تسهیلات ، صنایع دستی ، بوم‌گردی ، سرمایه گذاری ، انعقاد قرارداد
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