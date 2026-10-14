یک سازمان امدادونجات اسپانیایی به دلیل دو برابر شدن قیمت سوخت، مأموریت بعدی خود در مرکز دریای مدیترانه را تا سال ۲۰۲۷ به تعویق انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مؤسسه خیریه امدادونجات اسپانیایی «اس‌ام‌اچ» روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل افزایش شدید هزینه‌های سوخت، مأموریت بعدی خود در مرکز دریای مدیترانه را تا سال ۲۰۲۷ به تعویق انداخته است؛ تصمیمی که فشار‌های مالی بر فعالیت‌های بشردوستانه در یکی از مرگبارترین مسیر‌های مهاجرتی جهان را نشان می‌دهد.

این سازمان که کشتی «آیتا ماری» را اداره می‌کند، اعلام کرد دو برابر شدن قیمت سوخت آن را وادار کرده است عملیات خود در مرکز مدیترانه را متوقف کند و فعالیت‌هایش را به آب‌های اطراف سواحل والنسیا در اسپانیا و جزایر مایورکا و منورکا منتقل کند.

این مؤسسه همچنین برای تأمین هزینه‌های اضافی، کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی مردمی راه‌اندازی کرده است.

مسیر مرکزی دریای مدیترانه از شمال آفریقا به ایتالیا و جنوب فرانسه، یکی از خطرناک‌ترین مسیر‌های مهاجرتی جهان است. مهاجرانی از آفریقا و خاورمیانه با قایق‌هایی که اغلب بیش از ظرفیت پر شده‌اند یا برای سفر دریایی ایمن نیستند، از این مسیر برای رسیدن به اروپا استفاده می‌کنند.

سازمان غیردولتی اسپانیایی «اوپن آرمز» نیز اعلام کرده است که در سال‌های اخیر مأموریت‌های خود در مرکز مدیترانه را به دلیل افزایش هزینه سوخت و سیاست ایتالیا در تعیین بنادر شمال این کشور برای کشتی‌های امدادونجات کاهش داده است. این سیاست گاهی کشتی‌ها را مجبور می‌کند برای رسیدن به بندر تعیین‌شده، دو تا سه روز از منطقه عملیاتی خود دور شوند؛ موضوعی که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و زمان در دسترس برای جست‌و‌جو و نجات مهاجران را کاهش می‌دهد.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا و دولت راست‌گرا و مخالف مهاجرت او بار‌ها مدعی شده‌اند که فعالیت کشتی‌های امدادونجات بشردوستانه، مهاجران را به تلاش برای عبور از مدیترانه ترغیب می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: قیمت سوخت ، اروپا
خبرهای مرتبط
کمیسیون اروپا: زمستان پیش‌رو به دلیل قیمت بالای انرژی دشوار خواهد بود
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
اوکراین، قربانی باخت ترامپ در هرمز
سقوط سود پالایشگاه‌های اروپا و زنگ خطر کاهش تولید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای نتانیاهو: پیش از انتخابات اسرائیل به دنبال حمله مجدد به ایران نیستم
تنش باکو با ترکیه بر سر محدودیت حجاب در مدارس
مهندس سعودی به اتهام جاسوسی در آمریکا دستگیر شد
تهدید جنایتکارانه کاتس علیه یک میلیون شیعه لبنانی
اسرائیلی‌ها با بالن مواد مخدر به اردن قاچاق می‌کنند
اتهام‌زنی انگلیس به روسیه و ایران درباره گسترش جنگ ترکیبی
قرارداد ۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای نوسازی ارتباطات هسته‌ای آمریکا
انفجار در کارخانه اینتل در جنوب سرزمین‌های اشغالی/ سه نفر به‌ شدت زخمی شدند
ادعای ترامپ: به‌زودی اکتشاف نفت و گاز در گرینلند را آغاز می‌کنیم
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
آخرین اخبار
افزایش هزینه سوخت، مأموریت نجات مهاجران در مدیترانه را به تعویق انداخت
نوواک: دو پالایشگاه نفت روسیه امروز هدف حمله قرار گرفتند
دیپلمات روس: مسکو آماده انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران است
سقوط هواپیمای کوچک در ویسکانسین آمریکا ۶ کشته بر جا گذاشت
ادعای نتانیاهو: پیش از انتخابات اسرائیل به دنبال حمله مجدد به ایران نیستم
انفجار در کارخانه اینتل در جنوب سرزمین‌های اشغالی/ سه نفر به‌ شدت زخمی شدند
قطر بر راهکار دیپلماتیک برای تضمین آزادی کشتیرانی تأکید کرد
پاکستان از ایران و آمریکا خواست خویشتنداری کنند
تهدید جنایتکارانه کاتس علیه یک میلیون شیعه لبنانی
اتهام‌زنی انگلیس به روسیه و ایران درباره گسترش جنگ ترکیبی
آنکارا اعزام نیرو به عربستان را به طی مراحل قانونی موکول کرد
عمان برای توافق با ایران در انتظار نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن است
یمن از حمله موشکی به آرامکو و فرودگاه ملک خالد خبر داد
سقوط سود پالایشگاه‌های اروپا و زنگ خطر کاهش تولید
اختلاف امنیتی اسرائیل و امارات بر سر بازگشت فلای‌دبی
هزینه ۷۱ میلیارد دلاری انرژی، پاشنه آشیل تجارت ترکیه
تنش باکو با ترکیه بر سر محدودیت حجاب در مدارس
مهندس سعودی به اتهام جاسوسی در آمریکا دستگیر شد
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
اعتراف دیرهنگام نتانیاهو به سفر رئیس اطلاعات مصر پیش از ۷ اکتبر
دیزل روسیه و سلاح‌های اوکراین؛ تناقض سیاست آمریکا
اسرائیلی‌ها با بالن مواد مخدر به اردن قاچاق می‌کنند
ادعای ترامپ: به‌زودی اکتشاف نفت و گاز در گرینلند را آغاز می‌کنیم
قرارداد ۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای نوسازی ارتباطات هسته‌ای آمریکا
شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دفتر مرکزی آرامکو در ظهران عربستان
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
ادعای نتانیاهو: اسرائیل برای مقابله با هر سناریویی آماده است
وزیر خارجه عمان وارد پاکستان شد
روسیه سفیر بلژیک را احضار کرد