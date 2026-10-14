یک سازمان امدادونجات اسپانیایی به دلیل دو برابر شدن قیمت سوخت، مأموریت بعدی خود در مرکز دریای مدیترانه را تا سال ۲۰۲۷ به تعویق انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مؤسسه خیریه امدادونجات اسپانیایی «اس‌ام‌اچ» روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل افزایش شدید هزینه‌های سوخت، مأموریت بعدی خود در مرکز دریای مدیترانه را تا سال ۲۰۲۷ به تعویق انداخته است؛ تصمیمی که فشار‌های مالی بر فعالیت‌های بشردوستانه در یکی از مرگبارترین مسیر‌های مهاجرتی جهان را نشان می‌دهد.

این سازمان که کشتی «آیتا ماری» را اداره می‌کند، اعلام کرد دو برابر شدن قیمت سوخت آن را وادار کرده است عملیات خود در مرکز مدیترانه را متوقف کند و فعالیت‌هایش را به آب‌های اطراف سواحل والنسیا در اسپانیا و جزایر مایورکا و منورکا منتقل کند.

این مؤسسه همچنین برای تأمین هزینه‌های اضافی، کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی مردمی راه‌اندازی کرده است.

مسیر مرکزی دریای مدیترانه از شمال آفریقا به ایتالیا و جنوب فرانسه، یکی از خطرناک‌ترین مسیر‌های مهاجرتی جهان است. مهاجرانی از آفریقا و خاورمیانه با قایق‌هایی که اغلب بیش از ظرفیت پر شده‌اند یا برای سفر دریایی ایمن نیستند، از این مسیر برای رسیدن به اروپا استفاده می‌کنند.

سازمان غیردولتی اسپانیایی «اوپن آرمز» نیز اعلام کرده است که در سال‌های اخیر مأموریت‌های خود در مرکز مدیترانه را به دلیل افزایش هزینه سوخت و سیاست ایتالیا در تعیین بنادر شمال این کشور برای کشتی‌های امدادونجات کاهش داده است. این سیاست گاهی کشتی‌ها را مجبور می‌کند برای رسیدن به بندر تعیین‌شده، دو تا سه روز از منطقه عملیاتی خود دور شوند؛ موضوعی که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و زمان در دسترس برای جست‌و‌جو و نجات مهاجران را کاهش می‌دهد.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا و دولت راست‌گرا و مخالف مهاجرت او بار‌ها مدعی شده‌اند که فعالیت کشتی‌های امدادونجات بشردوستانه، مهاجران را به تلاش برای عبور از مدیترانه ترغیب می‌کند.

منبع: رویترز