باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه تلویزیونی «ام‌اس ناو» به نقل از منابع خود گزارش داد کاش پاتل، رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) وارد روسیه شده است.

بر اساس این گزارش، پاتل در جریان سفر دو روزه خود قرار است از مسکو، پایتخت روسیه و سن‌پترزبورگ، دومین شهر بزرگ این کشور بازدید کند.

این نخستین سفر یک رئیس اف‌بی‌آی به روسیه از سال ۲۰۱۳ تاکنون خواهد بود.

پیش‌تر دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پیرامون این سفر گفته بود که اظهارنظری در این باره ندارد، زیرا «چنین سفر‌هایی تقریباً هرگز از قبل اعلام نمی‌شوند».

منبع: خبرگزاری تاس