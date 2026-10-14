فرمانده سپاه تهران بزرگ بر اهمیت راهبردی درس آمادگی دفاعی در مقابله با جنگ شناختی و سایبری به عنوان میدان اصلی تقابل با دشمن تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن حسن‌زاده امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ در گردهمایی دبیران درس آمادگی دفاعی مدارس پایتخت که به میزبانی آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران برگزار شد، با ادای احترام بر ارواح طیبه شهیدان و پایداری ملت ایران، اظهار داشت: پرچمی که این شب‌ها در تجمعات و خروش انقلابی امت بصیر در دستان مردم قرار دارد، به عنوان سلاح اصلی و نماد ایستادگی و تجلی اراده ملی است؛ حضوری حماسی که پیام روشنگری و صلابت را به گوش جهانیان می‌رساند.

وی با تبیین رویکرد بنیادین جمهوری اسلامی در مناسبات بین‌المللی خاطرنشان کرد: شعار اصیل و مرام راهبردی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از مبانی قرآن کریم است؛ ما نه سلطه بیگانگان را می‌پذیریم و نه به احدی ظلم روا می‌داریم. این منطق عزت‌طلبانه، جوهره مقاومت و استقلال ملت بزرگ ما در تمامی چهار دهه گذشته بوده است.

سردار حسن زاده با تأکید بر مردمی بودن ساختار دفاعی کشور افزود: حضور آگاهانه، منسجم و همیشگی مردم، مهم‌ترین و اصلی‌ترین رکن در مسیر “مردمی‌سازی دفاع از کشور” است؛ هرکجا به اراده ملت تکیه کردیم، توطئه‌های پیچیده دشمنان نقش بر آب شد.

وی با هشدار پیرامون تغییر میدان نبرد تصریح کرد: امروز جبهه نبرد به عرصه‌های بسیار خطیرتری منتقل شده است؛ جنگ شناختی و جنگ سایبری اکنون مهم‌ترین ابزار جبهه استکبار برای انحراف افکار عمومی و هدف‌گیری زیرساخت‌هاست. در این آوردگاه حساس، ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند “دشمن‌شناسی” دقیق، درک شیوه‌های فریب و خنثی‌سازی عملیات روانی آنان هستیم.

فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه با اشاره به نقش بی‌بدیل مدارس و معلمان بیان داشت: درس آمادگی دفاعی یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین دروس در نظام آموزشی است. دبیران این درس، افسران خط مقدم جهاد تبیین و ارتقای بصیرت هستند و رسالت آنان، آموزش مهارت‌های دفاع همه‌جانبه، هویت‌بخشی و واکسینه‌کردن نسل نوجوان در برابر شبیخون ادراکی و هجمه‌های سایبری است.

سردار حسن‌زاده در پایان سخنان خود یادآور شد: سرزمین پرافتخار ایران در طول ادوار مختلف تاریخ همواره مورد هجوم بیگانگان بوده است، چرا که این خطه، شاهراه ارتباطی و شریان حیاتی اقتصاد جهان به شمار می‌رود؛ با این حال، با وحدت کلمه، روحیه استکبارستیزی، دشمن‌شناسی عمیق نسل جوان و آمادگی دفاعی پایدار، بدخواهان هرگز به اهداف شوم خود دست نخواهند یافت.

گفتنی است در پایان این مراسم که با استقبال پرشور دبیران درس آمادگی دفاعی مدارس شهر تهران همراه بود، از تلاش‌ها و خدمات خالصانه فرهنگیان در راستای ترویج فرهنگ دفاع و ایثار تقدیر به عمل آمد.

منبع: ایرنا