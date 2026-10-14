رئیس اورژانس ۱۱۵ قم از مصدومیت سه نفر بر اثر حادثه نشت گاز و حریق در یک منزل مسکونی در بلوار ۱۵ خرداد قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _محمد پرورش مسعود با اشاره به وقوع حادثه نشت گاز و حریق در ساعت ۱۷:۳۸ چهارشنبه ۲۲ مهر در بلوار ۱۵ خرداد قم، اظهار کرد: در پی اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که یک خانم ۱۹ ساله و یک کودک حدود ۱۸ ماهه پس از دریافت خدمات درمانی، به‌صورت سرپایی درمان شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ قم ادامه داد: یک مرد در حدود ۳۰ ساله نیز در این حادثه دچار مصدومیت شدید شد و وضعیت وی بدحال گزارش شده است.

وی با اشاره به خطرات ناشی از نشت گاز در منازل مسکونی، بر ضرورت بررسی و اطمینان از سلامت اتصالات و تجهیزات گازسوز و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث مشابه تأکید کرد.